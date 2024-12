Συντριβή αεροσκάφους στη Νότια Κορέα: Η πυροσβεστική θεωρεί πως μόλις δύο από τους 181 επιβαίνοντες επέζησαν – Βίντεο – σοκ από τη στιγμή της πρόσκρουσης

Μόλις δυο άνθρωποι, μέλη του πληρώματος —άνδρας και γυναίκα— βγήκαν ζωντανοί από το ουραίο τμήμα του κουφαριού αεροσκάφους της εταιρείας Jeju Air με 181 επιβαίνοντες που συνετρίβη αφού προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο το πυροσβεστικό σώμα.

Με άλλα λόγια, ο αριθμός των θυμάτων προεξοφλείται πως θα φθάσει τους 179 νεκρούς.

Επισήμως, η πυροσβεστική έχει καταμετρήσει 85 νεκρούς ως τώρα, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε.

Το αεροσκάφος τύπου Boeing 737-8AS είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ. Συνετρίβη μετά την προσγείωση του και πήρε φωτιά.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 175 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος, ανάμεσά τους 173 Νοτιοκορεάτες και δυο Ταϊλανδοί.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία, το δυστύχημα πιθανόν προκλήθηκε όταν το αεροσκάφος συγκρούστηκε «με πουλιά», γεγονός που εκτιμάται πως είχε αποτέλεσμα «δυσλειτουργία του συστήματος προσγείωσης», με βάση πληροφορίες του νοτιοκορεατικού εθνικού πρακτορείου ειδήσεων Yonhap.

Το αεροσκάφος βρήκε από τον διάδρομο κι έπεσε πάνω σε τοίχο της περίφραξης.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar, το αεροσκάφος ήταν Boeing 737-8AS της εταιρείας χαμηλού κόστους Jeju Air και είχε τεθεί σε υπηρεσία τον Αύγουστο του 2009.

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από νοτιοκορεατικά τηλεοπτικά δίκτυα εικονίζουν οχήματα των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων γύρω από το απανθρακωμένο κουφάρι του αεροσκάφους.

