Καναδάς: Στις φλόγες αεροπλάνο έπειτα από αναγκαστική προσγείωση – Βίντεο

Τρόμος σε επιβατικό αεροπλάνο της Air Canada. Οι επιβάτες κατέγραψαν τη στιγμή που πήρε φωτιά ένα τμήμα του φτερού.

Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Χάλιφαξ στον Καναδά, καθώς αντιμετώπισε δυσλειτουργία με το σύστημα προσγείωσης το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα καναδικά ΜΜΕ η πτήση 2259 της Air Canada, την οποία εκτελούσε η PAL Airlines, που αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο St. John’s, αντιμετώπισε προβλήματα κατά τη διάρκεια προσγείωσης στις 9:30 τοπική ώρα, τα οποία προκάλεσαν ολίσθηση του αεροσκάφους και πυρκαγιά στον κινητήρα.

Δείτε βίντεο:

WATCH: Air Canada flight lands with broken landing gear at Halifax airport. Only minor injuries pic.twitter.com/k6dWYMlibR

— BNO News (@BNONews) December 29, 2024