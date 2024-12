Βίντεο: Άνοιξε την έξοδο κινδύνου και ανέβηκε στο φτερό αεροπλάνου

Συγκλονιστικό βίντεο από το Σιάτλ των ΗΠΑ, αποκαλύπτει τη στιγμή που μία επιβάτης ενός αεροπλάνου των Alaska Airlines, άνοιξε την έξοδο κινδύνου και ανέβηκε στο φτερό του αεροπλάνου.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της 22ας Δεκεμβρίου, μετά την προσγείωση της πτήσης 323 από το Μιλγουόκι στο διεθνές αεροδρόμιο Seattle-Tacoma.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το δίκτυο KIRO 7, η γυναίκα εμφανίζεται να φορά κόκκινο μπλουζάκι, ενώ κρατάει το σακίδιο της και περπατάει προς την άκρη του φτερού του αεροπλάνου, μπροστά από τα παράθυρα.

Στη συνέχεια, φαίνεται να κοιτάζει κάτω και να κουνά τα χέρια της στον αέρα. Δύο μέλη του προσωπικού του αεροδρομίου περπατούν δίπλα από το αεροπλάνο, χωρίς όμως να την παρατηρούν.

Η γυναίκα παρέμεινε στο φτερό για περίπου ένα λεπτό χωρίς να γίνει αντιληπτή, πριν δύο εργαζόμενοι οχημάτων τροφοδοσίας την εντοπίσουν. Αρκετά λεπτά αργότερα, κάποιος από το πλήρωμα του αεροπλάνου έβγαλε το κεφάλι του έξω για να μιλήσει με την γυναίκα και έπειτα από άλλα έξι λεπτά, ένας εργαζόμενος ανέβηκε στο φτερό για να την καθοδηγήσει να κατέβει.

Οι πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο με καθυστέρηση τουλάχιστον 8 λεπτών, με σκοπό να βοηθήσουν τη γυναίκα να κατέβει χρησιμοποιώντας μια σκάλα, ενώ περιπολικά και οχήματα ασφαλείας είχαν φτάσει στον τόπο του περιστατικού, όταν αυτή πλέον περπατούσε στο έδαφος.

After Alaska Airlines Flight 323 from Milwaukee to Seattle landed at SEA on Sunday, the Boeing 737-900 jet docked at Gate N9.

Port of Seattle surveillance video shows an “anxious” Alaska Airlines passenger opening an emergency exit and walking onto the wing of the plane after it… pic.twitter.com/RuBLrSPl7c

— T_CAS videos (@tecas2000) December 28, 2024