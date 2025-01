Νότια Κορέα: Η αστυνομία καλείται να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του έκπτωτου προέδρου Γιουν

Το γραφείο διερεύνησης υποθέσεων διαφθοράς υψηλόβαθμων αξιωματούχων (CIO) ανακοίνωσε τη Δευτέρα (6/1) ότι ζήτησε από τη νοτιοκορεατική αστυνομία να αναλάβει την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του έκπτωτου προέδρου Γιουν Σοκ-γελ στη Νότια Κορέα.

Το αίτημα διαβιβάστηκε μετά την αποτυχημένη απόπειρα σύλληψης του Γιουν, την Παρασκευή, όταν μέλη της προεδρικής φρουράς εμπόδισαν το έργο των ανακριτικών αρχών.

Οι νοτιοκορεατικές αρχές θέλουν να ανακρίνουν τον Γιουν σχετικά με την αποτυχημένη απόπειρά του, στις 3 Δεκεμβρίου, να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα.

Η αστυνομία έλαβε σήμερα αίτημα του CIO για να αναλάβει την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Γιουν, πριν από την παρέλευση της προθεσμίας τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (τοπική ώρα, 17:00 στην Ελλάδα). Ο υποδιευθυντής του CIO δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι θα ζητηθεί παράταση της ισχύος του εντάλματος.

Δικαστήριο της Σεούλ απέρριψε χθες Κυριακή προσφυγή των δικηγόρων του Γιουν, με την οποία ο έκπτωτος πρόεδρος αιτούνταν την ακύρωση του εντάλματος σύλληψης και της διεξαγωγής έρευνας στην προεδρική κατοικία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

