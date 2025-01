Ουκρανία: Δυνατές εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια αναφέρει ο ΔΟΑΕ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ανακοίνωσε ότι ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία την Κυριακή (5/1), που συμπίπτουν με αναφορές για επίθεση με drone στο κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού του πυρηνικού σταθμού, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού.

Ο ΔΟΑΕ δεν έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιώσει τυχόν επιπτώσεις, δήλωσε ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

«Ο ΔΟΑΕ είναι ενήμερος για αναφορές σε σχέση με μια επίθεση με drone που φέρεται να έγινε στο κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια την Κυριακή, ακριβώς έξω από την περίμετρο των εγκαταστάσεων», δήλωσε ο Γκρόσι.

«Οι αναφορές περιγράφουν ότι δεν υπήρξαν θύματα και καμία επίπτωση σε εξοπλισμό του πυρηνικού σταθμού».

IAEA staff reported hearing loud blasts near Ukraine’s Zaporizhzhya NPP today, coinciding with reports of a drone attack on the plant’s training center, marking yet another threat to nuclear safety at Europe’s largest NPP. https://t.co/7bI9SyG4f3 pic.twitter.com/NIb0TKOQTt

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) January 5, 2025