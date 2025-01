Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στην περιφέρεια Σούμι

Τουλάχιστον 10 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, είναι ο απολογισμός ρωσικού βομβαρδισμού το Σάββατο (4/1) σε χωριό της περιφέρειας Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Το Σούμι συνορεύει με τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ και βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο βομβαρδισμών τους τελευταίους μήνες.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διακρίνεται ένα ισοπεδωμένο κτήριο στο χωριό Σβέσα και διασώστες να απομακρύνουν τραυματίες πάνω σε φορεία.

«Ένα μεγάλο τμήμα της πολυκατοικίας, από το ισόγειο μέχρι τον πέμπτο όροφο, καταστράφηκε», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Ζημιές υπέστησαν και γειτονικά κτήρια», συμπλήρωσε.

We are already preparing for the “Ramstein” meeting – it is scheduled for the next week. Dozens of partner countries will participate, including those who can help boost our capabilities not only to defend against missiles but also against guided bombs and Russian aviation.

