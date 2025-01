Νότια Κορέα: Φωτιά σε κτίριο – Αναφορές για εγκλωβισμένους

Φωτιά ξέσπασε σε εμπορικό κτίριο στο Seongnam, στη Νότια Κορέα.

Περίπου 103 πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά στο κτίριο που έχει οκτώ ορόφους, αλλά και 5 υπόγεια επίπεδα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, αλλά τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους.

Major fire in 8-story commercial building, Seongnam. Level 2 response; 100+ firefighters involved. People trapped; avoid area due to smoke. No casualties reported yet. pic.twitter.com/nZMQ4VWq0G

— Grok Media (@KekiusGrok) January 3, 2025