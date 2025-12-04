Νικολάς Μαδούρο: Επιβεβαίωσε πως είχε «εγκάρδια» και «σεβαστική» συνομιλία με τον Τραμπ

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επιβεβαίωσε μια «σεβαστική και εγκάρδια» τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν από περίπου δέκα ημέρες. Την χαρακτήρισε ως πιθανή πορεία προς τον τερματισμό των εντάσεων.
  • Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες άμεσης συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, με τον Μαδούρο να δηλώνει ότι ένας «σεβαστικός διάλογος» θα ήταν ευπρόσδεκτος.
  • Η κλήση πραγματοποιήθηκε εν μέσω κλιμακούμενης αμερικανικής πίεσης στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων και προειδοποιήσεων για εγκληματικά δίκτυα στην Καραϊβική.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επιβεβαίωσε ότι είχε μια «σεβαστική και εγκάρδια» τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν από περίπου δέκα ημέρες, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πιθανή πορεία προς μια νέα προσπάθεια για τον τερματισμό των εντάσεων.

Βενεζουέλα: Οι επιλογές Μαδούρο λιγοστεύουν εν μέσω ασφυκτικής πίεσης από τις ΗΠΑ – Αναβρασμός στο Πεντάγωνο για τα πλήγματα σε ταχύπλοα

Δηλώσεις Ν. Μαδούρο

Σύμφωνα με την indiatoday.in, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκδήλωσης στο Καράκας, ο Μαδούρο δήλωσε ότι η συζήτηση διήρκεσε αρκετά λεπτά και επικεντρώθηκε στις δυνατότητες άμεσης συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Είπε ότι οποιαδήποτε κίνηση προς έναν «σεβαστικό διάλογο» θα ήταν ευπρόσδεκτη από την κυβέρνησή του.

Έκανε παρόμοια σχόλια σε προηγούμενες συνεντεύξεις, επιμένοντας ότι ο τόνος της ανταλλαγής αντανακλούσε «σεβασμό και εγκαρδιότητα» παρά την τεταμένη κατάσταση των σχέσεων. Την χαρακτήρισε ως ένα άνοιγμα που θα μπορούσε να αμβλύνει την αντιπαράθεση που έχει καθορίσει τις διμερείς σχέσεις από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ ενέτεινε την εκστρατεία πίεσης στο Καράκας.

Νικολάς Μαδούρο: «Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων»

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι έλαβε χώρα μια συνομιλία, αλλά απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες και ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει καμία δημόσια αναφορά για την κλήση.

Η Ουάσινγκτον διατηρεί την πίεση

Η τηλεφωνική κλήση έρχεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της αμερικανικής πίεσης στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων απαγορεύσεων, των εκτεταμένων κυρώσεων και των επανειλημμένων προειδοποιήσεων από στρατιωτικούς ηγέτες των ΗΠΑ σχετικά με αυτό που περιγράφουν ως κρατικά συνδεδεμένα εγκληματικά δίκτυα που δρουν στην Καραϊβική.

Νικολάς Μαδούρο: Επανεμφανίστηκε και κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας

Η κυβέρνηση έχει διευρύνει τους τελευταίους μήνες τη στόχευση ομάδων που, όπως λέει, συνδέονται με στοιχεία του μηχανισμού ασφαλείας της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του Cartel de los Soles, το οποίο έχει χαρακτηρίσει ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Ο Μαδούρο αντέδρασε στην αυξημένη πίεση διατάσσοντας εκτεταμένες στρατιωτικές περιπολίες, ενισχύοντας την παράκτια άμυνα και κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας. Έχει δηλώσει στους υποστηρικτές του ότι η χώρα παραμένει έτοιμη να αμυνθεί, ακόμη και αν συνεχίζει να υποστηρίζει δημόσια την ιδέα του διαλόγου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Πιτσιλής στο παγκόσμιο forum του ΟΟΣΑ: Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

Rebrain Greece: Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη – 35 εταιρείες αιχμής αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
05:10 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Συνετρίβη μαχητικό F-16 στην έρημο της Καλιφόρνια – Σώθηκε ο πιλότος – Δείτε βίντεο

Mαχητικό αεροσκάφος της επίλεκτης μοίρας επιδείξεων Thunderbirds της αμερικανικής Πολεμικής Αε...
04:56 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Φυλάκιση 2,5 ετών στον γιατρό που πούλησε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι

Ο γιατρός που είχε δηλώσει ένοχος για πώληση κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, τις εβδομάδες πριν απ...
03:25 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Χακάν Φιντάν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Ακούω συνεχώς παράπονα για την “Ελληνοκυπριακή διοίκηση”»

Στο στόχαστρο του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, βρέθηκε η Κύπρος, κατά τις δ...
03:11 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Εντός της ημέρας συνάντηση Γουίτκοφ με τον Ουκρανό διαπραγματευτή στη Φλόριντα

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ ετοιμάζουν νέα συνάντηση στη Φλόριντα με τον Ουκρανό δια...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»