Νικολάς Μαδούρο: Επιβεβαίωσε πως είχε «εγκάρδια» και «σεβαστική» συνομιλία με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επιβεβαίωσε ότι είχε μια «σεβαστική και εγκάρδια» τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν από περίπου δέκα ημέρες, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πιθανή πορεία προς μια νέα προσπάθεια για τον τερματισμό των εντάσεων.

Δηλώσεις Ν. Μαδούρο

Σύμφωνα με την indiatoday.in, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκδήλωσης στο Καράκας, ο Μαδούρο δήλωσε ότι η συζήτηση διήρκεσε αρκετά λεπτά και επικεντρώθηκε στις δυνατότητες άμεσης συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Είπε ότι οποιαδήποτε κίνηση προς έναν «σεβαστικό διάλογο» θα ήταν ευπρόσδεκτη από την κυβέρνησή του.

Έκανε παρόμοια σχόλια σε προηγούμενες συνεντεύξεις, επιμένοντας ότι ο τόνος της ανταλλαγής αντανακλούσε «σεβασμό και εγκαρδιότητα» παρά την τεταμένη κατάσταση των σχέσεων. Την χαρακτήρισε ως ένα άνοιγμα που θα μπορούσε να αμβλύνει την αντιπαράθεση που έχει καθορίσει τις διμερείς σχέσεις από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ ενέτεινε την εκστρατεία πίεσης στο Καράκας.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι έλαβε χώρα μια συνομιλία, αλλά απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες και ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει καμία δημόσια αναφορά για την κλήση.

Η Ουάσινγκτον διατηρεί την πίεση

Η τηλεφωνική κλήση έρχεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της αμερικανικής πίεσης στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων απαγορεύσεων, των εκτεταμένων κυρώσεων και των επανειλημμένων προειδοποιήσεων από στρατιωτικούς ηγέτες των ΗΠΑ σχετικά με αυτό που περιγράφουν ως κρατικά συνδεδεμένα εγκληματικά δίκτυα που δρουν στην Καραϊβική.

Η κυβέρνηση έχει διευρύνει τους τελευταίους μήνες τη στόχευση ομάδων που, όπως λέει, συνδέονται με στοιχεία του μηχανισμού ασφαλείας της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του Cartel de los Soles, το οποίο έχει χαρακτηρίσει ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Ο Μαδούρο αντέδρασε στην αυξημένη πίεση διατάσσοντας εκτεταμένες στρατιωτικές περιπολίες, ενισχύοντας την παράκτια άμυνα και κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας. Έχει δηλώσει στους υποστηρικτές του ότι η χώρα παραμένει έτοιμη να αμυνθεί, ακόμη και αν συνεχίζει να υποστηρίζει δημόσια την ιδέα του διαλόγου.