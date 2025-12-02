Νικολάς Μαδούρο: «Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε σε συγκέντρωση στο Καράκας ότι η χώρα του δεν επιθυμεί την «ειρήνη των σκλάβων», τονίζοντας την ανάγκη για ειρήνη με εθνική κυριαρχία και λευτεριά.
  • Κατήγγειλε 22 εβδομάδες «ψυχολογικής τρομοκρατίας» και επιθετικότητας, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ισχυρά στρατιωτικά μέσα στην Καραϊβική από τον Αύγουστο.
  • Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ ότι επιδιώκει την ανατροπή του για τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, παρά την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ερμίνα Παπαδήμα

διεθνή

Τραμπ Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τόνισε την Δευτέρα, κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης στην οποία πήραν μέρος χιλιάδες υποστηρικτές του στο Καράκας, πως η χώρα της Λατινικής Αμερικής δεν θέλει την «ειρήνη των σκλάβων», συμπληρώνοντας πως η ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ τις τελευταίες 22 εβδομάδες την έθεσε σε «δοκιμασία».

Νικολάς Μαδούρο: Επανεμφανίστηκε και κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά ειρήνη με εθνική κυριαρχία, ισότητα, λευτεριά! Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων, ούτε την ειρήνη των αποικιών!», τόνισε ο κ. Μαδούρο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας (ΣΕΑ) του Λευκού Οίκου για να συζητηθεί η Βενεζουέλα.

Η Ουάσιγκτον, διατεινόμενη ότι δρα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών, έχει αναπτύξει από τον Αύγουστο ισχυρά στρατιωτικά μέσα στην Καραϊβική, όπου κατέφθασε τον Νοέμβριο το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

Ντόναλντ Τραμπ: Επιβεβαίωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Νικολάς Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα

«Έχουμε υποστεί 22 εβδομάδες επιθετικότητας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ψυχολογική τρομοκρατία, 22 εβδομάδες που μας έθεσαν σε δοκιμασία. Ο λαός της Βενεζουέλας επέδειξε την αγάπη του για την πατρίδα», είπε ακόμη ο πρόεδρος Μαδούρο.

«Μαδούρο, φίλε, ο λαός είναι μαζί σου», «όχι, δεν θέλουμε να είμαστε βορειοαμερικανική αποικία», φώναζαν μεταξύ άλλων συγκεντρωμένοι.

Νικολάς Μαδούρο: Έστειλε επιστολή στον ΟΠΕΚ+ – «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας»

Την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως μίλησε τις τελευταίες ημέρες τηλεφωνικά με τον ομόλογό του Μαδούρο, ο οποίος τον κατηγορεί ότι επιδιώκει να τον ανατρέψει ώστε οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Το χρονικό των επιθέσεων

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πλήγματα εναντίον είκοσι και πλέον σκαφών στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους, υποστηρίζοντας -χωρίς αποδείξεις- πως μετέφεραν ναρκωτικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σοκαριστικά στοιχεία για τον αυτοτραυματισμό στους νέους: Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύει

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή: Άρχισε η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή

Επιστροφή ενοικίου: Ενημέρωση και απορίες για την επιδότηση στο 1521 – Πότε μπαίνει σε λειτουργία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:41 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ο γιος του «Ελ Τσάπο» φέρεται να παραδέχθηκε την ενοχή του ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, γιος του εγκάθειρκτου στις ΗΠΑ διαβόητου Mεξικανού βαρόνου των ναρκωτ...
02:19 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αντιδράσεις για την απρόσωπη «συμπεριληπτική» φάτνη στις Βρυξέλλες – «Αποκεφάλισαν» το Θείο Βρέφος

Αναβρασμός επικρατεί στις Βρυξέλλες καθώς το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, οι δημοτικές αρχέ...
00:41 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Τεράστια διαδήλωση στο Καράκας εναντίον των απειλών από τις ΗΠΑ – «Είμαστε ελεύθερη χώρα, δεν θέλουμε πόλεμο» -ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εκατοντάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης Μαδούρο διαδήλωσαν τη Δευτέρα στους δρόμους του Καράκα...
23:48 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα επιτρέψει στον στρατό να προχωρήσει περαιτέρω – Τι δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η κατάληψη της ουκρανικής πόλης-κλειδιού Ποκρόφσκ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»