Νετανιάχου: Ίσως χρειαστούν ενισχύσεις από την Ελλάδα και άλλες χώρες για τις πυρκαγιές στην Ιερουσαλήμ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει ενισχύσεις από την Ελλάδα και από άλλες χώρες για την καταπολέμηση των πυρκαγιών στην περιοχή της Ιερουσαλήμ.

Οι φωτιές ξέσπασαν το πρωί της Τετάρτης (23/4) σε δασώδεις περιοχές λόγω καύσωνα και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν.

Αστυνομικοί απομάκρυναν κατοίκους από πολλά χωριά περίπου 20 χλμ δυτικά της Ιερουσαλήμ, ενώ πυροσβέστες «αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη φωτιά».

Israel: Wildfires have broken out near Jerusalem, especially around Beit Shemesh and the Eshtaol Forest, driven by extreme heat and strong winds. Several communities have been evacuated. pic.twitter.com/uhQyIByxvf — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 23, 2025

#WATCH: Horses flee a wildfire burning near Beit Shemesh. Firefighters have been battling blazes in multiple locations in the coastal plain and the Beit Shemesh areas. 🎥Operational Documentation Jerusalem Fire and Rescue pic.twitter.com/dxOWpxwpFA — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) April 23, 2025

Today, Large-scale fires are raging near Beit Shemesh in Jerusalem and nearby areas. As a result, Route 6 in both directions and the southbound side of Route 38 near Bab Al-Wadi have been closed off. pic.twitter.com/gTmT46RPKW — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 23, 2025

Μιλώντας στο αρχηγείο της πυροσβεστικής, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του να επικοινωνήσουν με την «Ελλάδα και άλλες γειτονικές χώρες» αν χρειαστεί για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

«Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου από την περιοχή, πολλά αεροσκάφη διάσωσης αναπτύχθηκαν στο σημείο.

«Η αστυνομία του Ισραήλ, η συνοριακή αστυνομία, οι πυροσβέστες, οι υπηρεσίες διάσωσης, η Αρχή Φύσης και Πάρκων, οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στην εξάπλωση των πυρκαγιών», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

The hot weather caused many forest fires around Jerusalem. pic.twitter.com/WuZli1rovn — Nick 🇮🇱 (@nspiass) April 23, 2025

Three firefighters were injured as two separate fires spread across open fields in central Israel, crossing Highway 1 toward Jerusalem, and leading to intermittent closures of sections of the highway. Read more below:https://t.co/slcMPgwhUj — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 23, 2025