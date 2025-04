Ιερουσαλήμ: Παλαιστίνιος που είχε φυλακιστεί στα 13 του για επίθεση με μαχαίρι κατά Ισραηλινών απελευθερώθηκε 9 χρόνια μετά

Ένας Παλαιστίνιος που είχε καταδικαστεί για επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Ισραηλινών, όταν ήταν μόλις 13 ετών, αφέθηκε ελεύθερος την Πέμπτη (10/4) ύστερα από εννέα χρόνια στη φυλακή, ανακοίνωσε δικηγόρος που γνωρίζει καλά την υπόθεση.

Στις 12 Οκτωβρίου 2015, ο 13χρονος τότε Άχμαντ Μανάσρα και ο ξάδερφός του Χασάν (15 ετών) μαχαίρωσαν και τραυμάτισαν δύο νεαρούς Εβραίους, εκ των οποίων ο ένας ήταν επίσης 13 ετών, στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η επίθεση που είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας συγκλόνισε την κοινή γνώμη λόγω της ηλικίας τόσο των δραστών όσο και των θυμάτων.

Ο Χασάν Μανάσρα σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει, ενώ ο Άχμαντ καταδικάστηκε το 2016 σε 12ετή κάθειρξη, ποινή που αργότερα μειώθηκε σε 9,5 έτη. Σε ηλικία 14 ετών έγινε τότε ο νεαρότερος Παλαιστίνιος που καταδικάστηκε από πολιτικό δικαστήριο στο Ισραήλ. Ο ίδιος υποστήριζε πως ήθελε να τρομάξει τα θύματα της επίθεσης, όχι να σκοτώσει.

Palestinian imprisoned by Israel since childhood to be released April 11 https://t.co/gQJEZTueeo

Στη διάρκεια της δίκης άλλαξε ο νόμος ώστε να επιτρέπεται η καταδίκη σε φυλάκιση ανηλίκων άνω των 12 ετών για «τρομοκρατικά αδικήματα».

«Αφέθηκε ελεύθερος σήμερα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η δικηγόρος Νάρεμαν Σεχάντα Ζοάμπι από τη μη κυβερνητική οργάνωση «Αντάλα» (σ.σ. «Δικαιοσύνη» στα αραβικά) που μάχεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, η οποία συμμετείχε στη νομική ομάδα που εργάστηκε για την πρόωρη αποφυλάκιση του Άχμαντ Μανάσρα.

Σε πλάνα που μεταδίδει το AFPTV διακρίνεται ο 23χρονος σήμερα Άχμαντ Μανάσρα σε γραφείο της ισραηλινής ασφάλειας στην Ιερουσαλήμ, μαζί με τον πατέρα του.

⚡️BREAKING: AHMED MANASRA IS FINALLY FREE!

Ahmed Manasra has finally been released after 10 years in Israeli prison.

Jerusalem Prisoners’ Families Committee:

The Israeli occupation deliberately released Ahmad away from the prison, while his family waited at the prison gates to… pic.twitter.com/yJWNWzAmjR

— Suppressed News. (@SuppressedNws) April 10, 2025