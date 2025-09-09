Νεπάλ: Άρση απαγόρευσης στα Social Media μετά από αιματηρές διαδηλώσεις με 19 νεκρούς

Η κυβέρνηση του Νεπάλ αποφάσισε την Τρίτη να άρει την απαγόρευση που είχε επιβάλει σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μία ημέρα μετά τις βίαιες διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Κατμαντού, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 19 ανθρώπους. Η απαγόρευση αφορούσε το Facebook, το X (πρώην Twitter) και το YouTube, που είχαν μπλοκαριστεί την προηγούμενη εβδομάδα, προκαλώντας τη μαζική αντίδραση των πολιτών.

Οι διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους καταγγέλλοντας την κυβερνητική προσπάθεια να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες. Ο νέος νόμος υποχρέωνε τις εταιρείες να καταχωρήσουν τις δραστηριότητές τους στο Νεπάλ και να δημιουργήσουν γραφείο επικοινωνίας εντός της χώρας, υπό την άμεση εποπτεία της κυβέρνησης. Η νομοθεσία αυτή έχει επικριθεί έντονα ως μέσο λογοκρισίας και περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους, με αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων. Επτά από τα θύματα και πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Τραυματιών στην Κατμαντού, όπου αρκετοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε ο γιατρός Μπάντρι Ρίσα.

Η ένταση κορυφώθηκε έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου, το οποίο περικυκλώθηκε από δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα: «Σταματήστε την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων, σταματήστε τη διαφθορά». Η κρίση οδήγησε στην παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Ραμές Λεκχάκ, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός Κάντγκα Πρασάντ Όλι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση του Νεπάλ προχωρά σε ανάλογα μέτρα. Το 2023 είχε απαγορεύσει το TikTok, επικαλούμενη κινδύνους για την κοινωνική αρμονία και τη διάδοση ακατάλληλου περιεχομένου. Η απαγόρευση είχε αρθεί έναν χρόνο αργότερα, έπειτα από δεσμεύσεις της εταιρείας ότι θα συμμορφωθεί με τους τοπικούς κανονισμούς.

Η αιματηρή εξέλιξη στην Κατμαντού φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου και της σχέσης της κυβέρνησης με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με την κοινωνία να παραμένει βαθιά διχασμένη.