Η Τυνησία διαψεύδει αναφορές για πλήγμα σε πλοίο του Στόλου για τη Γάζα

Η τυνησιακή εθνική φρουρά ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι δεν εντόπισε «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, μετά την ανακοίνωση του Στόλου για τη Γάζα ότι πλοίο του «επλήγη» ανοικτά της Τύνιδας.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο αγκυροβολημένο 50 μίλια από το λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ που ήρθε από την Ισπανία. Η έρευνα συνεχίζεται και δεν εντοπίστηκε κανένα drone», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνικής φρουράς της Τυνησίας.

Οι οργανωτές του στόλου ανέφεραν νωρίτερα πως υποπτεύονται ότι το πλοίο του υπέστη επίθεση, πιθανόν με χρήση drone.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

