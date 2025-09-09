Σεισμός στην Εύβοια: Οι αντιδράσεις των Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ μετά την δόνηση των 5,2 Ρίχτερ

Ο ισχυρός σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα Νέα Στύρα Ευβοίας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική. Παρότι δεν καταγράφηκαν ζημιές, πολλοί κάτοικοι τρόμαξαν, είτε βρίσκονταν ξύπνιοι είτε κοιμούνταν τη στιγμή της δόνησης.

Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν ήταν και δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες που αγωνίζονται στην Ελλάδα. Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού και ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού έκαναν τα σχόλιά τους στο Twitter. Ο Φουρνιέ έγραψε «ουάου», ενώ ο Λεσόρ σημείωσε «τι στο καλό ήταν αυτό!».

03:20 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

