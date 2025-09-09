Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: «Δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές, ανήσυχοι οι κάτοικοι», είπε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: «Δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές, ανήσυχοι οι κάτοικοι», είπε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12:30 το βράδυ της Δευτέρας, με το επίκεντρο να εντοπίζεται, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, στα Νέα Στύρα Εύβοιας. Ο σεισμός είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην Εύβοια όσο και σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια ούτε για τραυματισμούς». Παράλληλα, τόνισε πως «οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή έχουν ανησυχήσει» από τη σεισμική δόνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα Στύρα εντοπίστηκαν υλικές ζημιές σε ένα κατάστημα. Την ίδια ώρα, κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, με τη συνδρομή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, πραγματοποιούν επισκέψεις σε χωριά της Εύβοιας, προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν προκληθεί ζημιές σε κτίρια ή υποδομές.

Ο δήμαρχος Καρύστου δήλωσε στο evima.gr: «Μετά τη σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή μας δεν έχουν προς το παρόν σημειωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως ότου το φαινόμενο να εκτονωθεί εφιστούμε την προσοχή σε κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τα μέτρα πρόληψης. Η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών πρωτίστως χρειάζεται ηρεμία και ψυχραιμία».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινότητας Στύρων, Νίκος Δρακογιάννης, υπογράμμισε ότι κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας, εθελοντές από τα Στύρα και συνεργεία του Δήμου Καρύστου βρίσκονται ήδη στην περιοχή για να ελέγξουν και να καταγράψουν τυχόν ζημιές. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα δυτικά – βορειοδυτικά των Στύρων, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 13,6 χιλιόμετρα.

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νομού, ταξίαρχος Λουκάς Μούτσελος τόνισε στο evia online ότι «δεν υπάρχει κάποια κλήση πολίτη ή άλλη ενημέρωση που να ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας μας. Είμαστε σε ετοιμότητα όπως πάντα αν παραστεί ανάγκη».

Η σεισμική δραστηριότητα δεν σταμάτησε εκεί. Μέσα σε περίπου 15 λεπτά από τη μεγάλη δόνηση, ακολούθησαν δύο μετασεισμοί μεγέθους 2,5 και 2,6 Ρίχτερ, ενώ δύο ώρες νωρίτερα η ίδια περιοχή είχε καταγράψει μία ακόμα μικρότερη δόνηση μεγέθους 2,6 Ρίχτερ. Το φαινόμενο βρίσκεται υπό παρακολούθηση, με τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι η μετασεισμική ακολουθία είναι φυσιολογική.

