Νέα Υόρκη: Μεγάλη φωτιά σε οικιακό συγκρότημα στο Μπρονξ – 7 τραυματίες

Σχεδόν 200 πυροσβέστες της Νέας Υόρκης δίνουν μάχη με μια τεράστια πυρκαγιά -επίπεδο συναγερμού πέντε- σε πολυκατοικία στο Μπρονξ το πρωί της Παρασκευής, η οποία έχει προκαλέσει τον τραυματισμό τουλάχιστον επτά ανθρώπων.

Η FDNY ανταποκρίθηκε στην τεράστια πυρκαγιά σε ένα εξαώροφο κτίριο κατοικιών στη λεωφόρο 2910 Wallace Ave. στο Ανατολικό Μπρονξ γύρω στη 1:40 π.μ., δήλωσαν οι πυροσβεστικές αρχές – με ανησυχητικό βίντεο που δείχνει το κτίριο να έχει καταπλακωθεί με φλόγες να ξεχειλίζουν από την οροφή.

JUST IN: An apartment fire has reignited after tearing through a building in the Bronx, injuring firefighters and displacing dozens.

