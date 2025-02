Μόναχο: Δημοτική υπάλληλος μετανάστρια από την Αλγερία η 37χρονη που σκοτώθηκε από την επίθεση με το αυτοκίνητο – Υπέκυψε και η 2χρονη κόρη της

Ένα κοριτσάκι 2 ετών και η 37χρονη μητέρα του υπέκυψαν στα τραύματά τους το Σάββατο (15/2), δύο ημέρες μετά τον βαρύ τραυματισμό τους κατά την επίθεση με αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο για διαδήλωση πλήθος στο κέντρο του Μονάχου. Ο δράστης, ένας 24χρονος Αφγανός, έχει συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη του, ενώ οι εισαγγελικές αρχές κάνουν λόγο για «ισλαμιστικό κίνητρο».

Ο Φρανκ Βέρνεκε, πρόεδρος του συνδικάτου Ver.di, το οποίο είχε διοργανώσει την κινητοποίηση την περασμένη Πέμπτη στο Μόναχο, δήλωσε νωρίτερα απόψε «βαθιά σοκαρισμένος και άναυδος» από τον θάνατο της γυναίκας – «της συναδέλφου μας» – και του μικρού παιδιού της, ενώ ο δήμαρχος του Μονάχου Ντίτερ Ράιτερ ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν δημοτική υπάλληλος στον Δήμο Μονάχου. «Αυτή και η κόρη της δολοφονήθηκαν ενώ βρίσκονταν στον δρόμο για τα συνδικαλιστικά της δικαιώματα. Ο πόνος δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια», δήλωσε ο κ. Ράιτερ. «Όλα αυτά πονούν τόσο πολύ και είναι τόσο αναίτια. Όλη η Βαυαρία θρηνεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ.

