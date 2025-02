Μάρκο Ρούμπιο: Επιβεβαίωσε στον Λαβρόφ την δέσμευση Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε τη δέσμευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προσπαθήσει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, ανέφερε η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ΥΠΕΞ.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, and Sec. of State Marco Rubio, just had phone call by request of Trump admin.

They reportedly discussed:

-End of conflict in Ukraine

-Plan for Palestinians and Middle East

-Normalizing trade relations and reversing Obama/Biden policy… pic.twitter.com/LIb3xhC95o

