Μάρκο Ρούμπιο: Εκτιμά ότι μια συμφωνία για τα ορυκτά της Ουκρανίας θα επιτρέψει «να αποζημιωθεί ο Αμερικανός φορολογούμενος»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Πέμπτη (13/2) ότι ελπίζει να επιτευχθεί μια συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά, η οποία θα επιτρέψει να αποζημιωθούν, εν μέρει, οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη βοήθεια που έχουν παράσχει στην Ουκρανία τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.

«Ένα μέρος των χρημάτων αυτών θα χρησιμοποιηθεί για να αποζημιωθεί ο Αμερικανός φορολογούμενος για τα δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν σε αυτήν τη χώρα», δήλωσε σήμερα σε ραδιοφωνική συνέντευξη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία την προηγούμενη μέρα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ένα άλλο «μέρος θα επενδυθεί εκ νέου στην Ουκρανία για να ανοικοδομηθούν όλα όσα καταστράφηκαν», συμπλήρωσε ο Ρούμπιο.

🔺 Ukraine’s critical raw materials

▪️ US President Trump demands $500 billion worth of rare earths in return for aid to Ukraine

▪️ Ukraine holds around 5% of the world’s mineral reserves, and is among the top 10 globally for titanium, manganese, iron, and uranium pic.twitter.com/RcgETDSVak

— Anadolu English (@anadoluagency) February 12, 2025