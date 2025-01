Επικοινωνία Κάγια Κάλας με Μάρκο Ρούμπιο – «Ε.Ε. και ΗΠΑ είναι πάντα πιο δυνατές μαζί»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο είχε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, σημειώνοντας ότι «η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι πάντα πιο δυνατές μαζί».

Σε ανάρτησή της στο Χ η Κάγια Κάλας υπογραμμίζει ότι η κλήση έγινε σε καλό κλίμα και ότι συζήτησαν «παγκόσμια ζητήματα όπου η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν τα ίδια συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, της κακής επιρροής του Ιράν και των προκλήσεων που θέτει η Κίνα».

Τέλος, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τονίζει την επιθυμία της να συναντηθεί με τον επικεφαλής της αμερικάνικης διπλωματίας σύντομα.

Όπως δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος στο AFP, ΗΠΑ και ΕΕ συμφώνησαν στην ανάγκη να διατηρήσουν τη «μέγιστη δυνατή πίεση» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η συμφωνία για τη «διατήρηση της μέγιστης δυνατής πίεσης στη Μόσχα ώστε να προχωρήσει προς μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία» ήρθε σύμφωνα με την πηγή μετά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η Κάγια Κάλας με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Good call with @SecRubio.

We discussed global issues where the EU and US have the same interests, including Russia’s war in Ukraine, Iran’s malign influence and challenges posed by China.

The EU and US are always stronger together.

Looking forward to meeting you soon. pic.twitter.com/leKEB81SUT

— Kaja Kallas (@kajakallas) January 28, 2025