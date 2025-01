Ινδία: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 50 τραυματίες μετά την κατάρρευση εξέδρας σε θρησκευτική εκδήλωση

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε εξέδρα στη διάρκεια θρησκευτικής εκδήλωσης Τζαϊνιστών στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές της βόρειας Ινδίας, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές. Πολλά από τα θύματα αυτής της τραγωδίας στην πόλη Μπάγκπατ είναι γυναίκες και παιδιά, διευκρίνισε η αστυνομία.

Η αυτοσχέδια ξύλινη κατασκευή κατέρρευσε όταν μοναχοί ανέβηκαν για να προσφέρουν παραδοσιακά γλυκίσματα σε πλήθος πιστών που είχε συγκεντρωθεί γύρω από την εξέδρα, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

#WATCH | Uttar Pradesh: A watchtower collapsed during the ‘Laddu Mahotsav’ organized by the Jain community in Baghpat’s Baraut city

Over 20 people got injured pic.twitter.com/HgyOqxwmMU

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 28, 2025