Ινδία: Κατέρρευσε 4όροφο κτίριο στο Δελχί – Φόβοι για αρκετούς εγκλωβισμένους

Περισσότεροι από 10 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια ενός 4όροφου κτιρίου, που κατέρρευσε απόψε στο Δελχί, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι άλλοι 12-15 παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της Ινδίας.

Η πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία έκανε λόγο για εγκλωβισμένους εργάτες στα ερείπια ενός υπό ανέγερση κτιρίου στην περιοχή Μπουράρι. Ωστόσο, αργότερα έγινε γνωστό πως μεταξύ των διασωθέντων είναι παιδιά. «Πυροσβέστες διέσωσαν δύο κορίτσια, ηλικίας 6 και 14 ετών, τα οποία διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Δελχί, Ατούλ Γκαργκ.

Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες οι αιτίες της κατάρρευσης του 4όροφου κτιρίου.

#WATCH | Several fire tenders and Ambulances reach Delhi’s Burari area where a building collapsed. Several people are feared trapped.

Details awaited. pic.twitter.com/YjiaYn4y3t

— ANI (@ANI) January 27, 2025