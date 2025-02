Ξεκινούν τις επόμενες ημέρες στη Σαουδική Αραβία οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας – Πριν τις 28 Φεβρουαρίου η συνάντηση Τραμπ-Πουτιν

Ανώτατοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ θα ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες με Ρώσους και Ουκρανούς διαπραγματευτές στη Σαουδική Αραβία μέσα στις επόμενες ημέρες, ανέφερε σήμερα το Politico, επικαλούμενο πηγές με γνώση των σχεδίων.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικ Βαλτς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, θα ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία, τονίζει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το Politico, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δεν θα είναι παρών στις συνομιλίες αυτές.

