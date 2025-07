Μανχάταν: Το σημείωμα αυτοκτονίας του δράστη και η αποκάλυψη ότι έπασχε από CTE – «Μελετήστε τον εγκέφαλό μου, σας παρακαλώ»

Βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του δράστη της πολύνεκρης επίθεσης στο Μανχάταν, Shane Tamura, το οποίο αναφέρεται σε πιθανή εγκεφαλική πάθηση και περιλαμβάνει μια δραματική έκκληση, αναφέρει η βρετανική The Mirror.

«Μελετήστε τον εγκέφαλό μου, σας παρακαλώ. Συγγνώμη. Πείτε στον Rick ότι λυπάμαι για όλα», φέρεται πως γράφει ο Tamura.

Το σημείωμα βρέθηκε στην πίσω τσέπη του και φέρεται να κάνει λόγο για CTE (χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια), μια εκφυλιστική εγκεφαλική πάθηση που συνδέεται με επανειλημμένα τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το CNN, ο Tamura έγραφε: «Το ποδόσφαιρο του Terry Long μου προκάλεσε CTE και αυτό με έκανε να πιω ένα γαλόνι αντιψυκτικού. Δεν μπορείς να τα βάλεις με το NFL – θα σε λιώσουν».

❗️🚨🇺🇸 – Shane Devon Tamura, 27, from Las Vegas, identified as the suspect in the Midtown Manhattan shooting at 345 Park Avenue.

He killed five, including an NYPD officer, and injured six in the 44-story building housing Blackstone and NFL headquarters.

Armed with an AR-style… pic.twitter.com/PxZSNQHa8q

