Τραμπ: Πιάστηκε «στα πράσα» να κλέβει ξανά στο γκολφ – Βίντεο με τους βοηθούς του να του «στρώνουν» το μπαλάκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορείται ξανά ότι «έκλεψε» στο γκολφ, έπειτα από το πρόσφατο παιχνίδι του στο γήπεδο Turnberry της Σκωτίας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να λαμβάνει εμφανή βοήθεια από έναν caddie, ο οποίος φαίνεται να ρίχνει ένα μπαλάκι σε ευνοϊκό σημείο, μπροστά του, για να παίξει.

Caddie είναι το άτομο που συνοδεύει έναν παίκτη γκολφ, κουβαλάει τα μπαστούνια του και του δίνει στρατηγικές και τεχνικές συμβουλές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Το υλικό τραβήχτηκε από το εσωτερικό του Turnberry και δείχνει τον Τραμπ να φτάνει με το γκολφ καρτ του στο σημείο. Καθώς δύο caddies περνούσαν από δίπλα, ο ένας σταματά, σκύβει ελαφρά και αφήνει ένα μπαλάκι στο έδαφος μπροστά του.

Ο Τραμπ αποβιβάζεται από το γκολφ καρτ με ένα μπαστούνι στο χέρι και πλησιάζει το μπαλάκι, με σκοπό -όπως φαίνεται- να πραγματοποιήσει ένα χτύπημα. Το βίντεο σταματά πριν αυτό συμβεί.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿⛳️ #WATCH — A caddie was seen dropping a ball for President Donald Trump during his Scotland golf trip.

Did he make par?pic.twitter.com/HgKuzHFXHa

— NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) July 27, 2025