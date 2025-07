Τραμπ: Έκανε ντεμπούτο το «Golf Force One» που ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω του – Εικόνες και βίντεο του τεθωρακισμένου οχήματος

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εθεάθη να παίζει γκολφ στο πολυτελές θέρετρο Trump Turnberry στο Σάουθ Άιρσαϊρ της Σκωτίας, με ένα ασυνήθιστο όχημα να τραβάει τα βλέμματα: ένα κατάμαυρο, ογκώδες, φαινομενικά βαριά θωρακισμένο γκολφ καρτ που ακολουθούσε διακριτικά την πορεία του.

Το νέο όχημα, το οποίο σχολιάστηκε από ειδικούς ασφαλείας ως πιθανώς τροποποιημένο Polaris Ranger XP, ενδέχεται να αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στο σύστημα προστασίας του Αμερικανού Προέδρου, λιγότερο από έναν χρόνο μετά τις δύο απόπειρες δολοφονίας εις βάρος του.

Heavily armored ‘Golf Force One’ debuts as it trails Trump on the Scottish links less than a year after assassination attempt https://t.co/hBYn45k48W pic.twitter.com/HJJGiMW1V7

— New York Post (@nypost) July 27, 2025