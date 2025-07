Σε πύρινο κλοιό η Τουρκία: Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Προύσα – Δεκάδες φωτιές σε όλη τη χώρα

Φωτιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή μεταξύ των περιοχών Γκιουρσού και Κεστέλ στην Προύσα, της Τουρκίας, συνεχίζει να καίει, με τις προσπάθειες κατάσβεσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο δήμαρχος της μητροπολιτικής Προύσας, Μουσταφά Μποζμπέι, ανακοίνωσε ότι ένας πυροσβέστης υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ επιχειρούσε στη φωτιά και κατέληξε. Σύμφωνα με το πρακτορείο DHA, ήταν 38 ετών.

Hala yanıyor Bursa, hala! Ve emin olun bu haysiyetsizler kadar cesaretli olmadığımız müddetçe yakmaya devam edecekler!#BursaYanıyor pic.twitter.com/P3rYxWlhMY — zeze 🦅 (@zezeander) July 27, 2025



Το βράδυ της Κυριακής, 27 Ιουλίου, ένα υδροφόρο όχημα που μετέφερε νερό για την κατάσβεση έπεσε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό.

3 CAN… Bursa’da orman yangınına gönüllü olarak su taşırken uçuruma sürüklenen tankerdeki 3 emekçi hayatını kaybetti… pic.twitter.com/6NCKUTl1xw — postmodern (@postmodeern) July 27, 2025

Φλέγεται η Προύσα

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Γεωργίας και Δασών, Ιμπραχίμ Γιουμακλί, και ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου, ανέφεραν ότι «μόνο σήμερα πραγματοποιήθηκε επέμβαση σε 44 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 23 ήταν σε δασικές περιοχές και οι 21 σε μη δασικές».

Yes, politicians, journalists and lobbyists who receive money from the oil industry to lie about climate change science and to push back on climate action, should be in jail. Bursa, Turkey. 27th July 2025 pic.twitter.com/kv75E4DBfu — Matthew Todd 🌏🔥 (@MrMatthewTodd) July 26, 2025



Ο Γιουμακλί δήλωσε ότι «οι επιχειρήσεις κατάσβεσης στην Προύσα συνεχίστηκαν μέχρι τη δύση του ηλίου το Σάββατο, 26 Ιουλίου, και αφού έγινε ένα διάλειμμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι επιχειρήσεις επανεκκίνησαν με την ανατολή».

Η νομαρχία της Προύσας ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 28 Ιουλίου, ότι συνολικά 11 αεροσκάφη, 971 επίγεια οχήματα και 2.684 άτομα συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Ο δήμος Προύσας συμμετείχε με 185 οχήματα και 568 εργαζόμενους.

Beton mikserleriyle yangın söndürmeye giden Bursa’lılar.. pic.twitter.com/Rsou7BUS3s — Vegalı Gök Bilge (@GokTigin3) July 27, 2025



Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Μουράτ Κουρούμ, ανέφερε ότι «104 ανεξάρτητες υποδομές σε όλη την Τουρκία υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν».

Στις πληγείσες περιοχές της Προύσας, Κεστέλ και Γκιουρσού, καταστράφηκαν «μία κοινωνική εγκατάσταση, δύο κατοικίες και δύο αποθήκες». Επιπλέον, «59 ανεξάρτητες δομές καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές στην Καραμπούκ, 12 στη Σακάρι, 16 στο Μπιλετζίκ, εννέα στο Ουσάκ και τρεις στην Αττάλεια».

Bursa, Turkey tonight 🥹 Reminder….Record temperature of 50.5C was recorded in Turkey yesterday. It’s only going to get worse.pic.twitter.com/mfVajiQNOV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 26, 2025



Οι φλόγες στη Γκιουρσού έφτασαν σε κατοικημένες περιοχές και αναφέρεται ότι ορισμένα κτίρια τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Ülkenin 4. büyük şehri Bursa. pic.twitter.com/bASp6nysHK — Fahrettin Altay (@FahrettinAltay_) July 26, 2025



Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, ανακοίνωσε ότι «ένας ύποπτος συνελήφθη έπειτα από πληροφορία σχετικά με τη φωτιά στην Προύσα».

Προσέθεσε ότι «21 από τους υπόπτους που συνελήφθησαν κατά τις έρευνες για τις φωτιές που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα από τις 26 Ιουνίου έχουν τεθεί υπό κράτηση».

Şu görüntü karşısında gözleriniz dolmuyor,içiniz yanmıyor,öfke yutkunmanıza engel olmuyorsa cidden insanlığınızı sorgulayın….Yanıyor Yeşil Bursa #bursayanıyor pic.twitter.com/q0PsaqyJ9P — Gazoz kapağı♠️ (@kalimbayk7) July 26, 2025

Εκκενώσεις

Το Σάββατο, 1.765 άτομα από τρεις συνοικίες (με 480 κατοικίες) απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Το χωριό Καραχιρ εκκενώθηκε αρχικά, και ακολούθησαν οι συνοικίες Ιγντίρ και Αυδαντζίκ καθώς οι φλόγες πλησίαζαν.



Το πρακτορείο DHA ανέφερε ότι οι 1.765 κάτοικοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους την Κυριακή.



Η Περιφερειακή Οδός της Προύσας, που είχε κλείσει το Σάββατο το βράδυ, έχει εν μέρει ξανανοίξει.

Το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι «οι κόμβοι Yıldırım–Ανατολική Προύσα και Ανατολική Προύσα–Turanköy έχουν ξανανοίξει στην κυκλοφορία».

Προειδοποιήσεις προς τους πολίτες

Ο δήμος προειδοποίησε τους πολίτες για «πτώση στάχτης» και συνέστησε «να παραμένουν κλειστά τα παράθυρα και οι πόρτες όσο το δυνατόν περισσότερο, να μην υπάρχουν εύφλεκτα υλικά σε μπαλκόνια και εξωτερικούς χώρους, να αποφεύγεται η έξοδος εκτός αν είναι απαραίτητο και να μην πλησιάζουν δασικές περιοχές».

Gürsu’da alevlerin içinden kurtardıkları yavru köpeği soğuk su ile serinlettiler. #İyilikYaşatır pic.twitter.com/ZXZMtM8CJ0 — Haydar Özkan (@haydarozkan06) July 28, 2025



Η φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή για άγνωστο λόγο, ανάμεσα σε κατοικίες στη συνοικία Ιπεκιόλου της Γκιουρσού και το χωριό Αγκλασάν της Κεστέλ. Η εξάπλωση ήταν ταχεία λόγω των ανέμων.

Bursa Gürsu, Zonguldak, Karabük ve Karadeniz Ereğli’de süren orman yangınlarıyla birlikte ülke tam bir yangın yerine döndü. Ne yangının çıkarılmasını engelleyebiliyorlar ne de çıkan yangını söndürmeyi becerebiliyorlar. En iyi bildikleri şeyi yaparak koltuklarına sıkı sıkı… pic.twitter.com/MZNYKNjH0H — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 26, 2025



Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Ουραλόγλου, επισκέφθηκε την περιοχή της φωτιάς, έκανε αυτοψία και ενημερώθηκε από τις αρχές.

Σε πύρινο κλοιό η χώρα

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται και η μεγάλη φωτιά στη Σαφράνπολου της Καραμπούκ. Εκκενώθηκαν 1.839 άτομα που διαμένουν σε 57 συνοικίες σε 19 χωριά, ενώ οι φλόγες έφτασαν στον αυτοκινητόδρομο Καραμπούκ–Άγκυρα.

🔴Karabük’ün Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde, 23 Temmuz’da çıkan orman yangınları 5’inci gününde devam ederken, havadan ve karadan müdahale sürüyor Yangınla mücadele eden tüm ekiplere minnettarız pic.twitter.com/Jdk80keg5w — GZT (@gztcom) July 27, 2025



Η φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη σε δασική περιοχή της περιοχής Μεζαρλίκ, στο χωριό Τσαβούσλαρ της Σαφράνπολου.

At least 10 firefighters were killed amidst wildfire activity near Cavuslar village, in Karabuk district, northwestern Turkey, on Wednesday. Numerous other firefighters were injured, some critically. Our thoughts go out to these firefighters and their families in Turkey. pic.twitter.com/q9881kZ8mo — chiefed (@assistachief) July 25, 2025



«Η επιχείρηση [κατάσβεσης] συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, η περιοχή έχει ιδιαιτερότητες. Δυστυχώς, η εναέρια παρέμβαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι κάποια ώρα, επειδή η ομίχλη και ο καπνός καλύπτουν πλήρως την περιοχή της φωτιάς», δήλωσε ο υπουργός Γιουμακλί την Κυριακή.

Σύμφωνα με το Anadolu, η Καραμπούκ είναι η μεγαλύτερη περιοχή της Τουρκίας σε δασική έκταση ανά τετραγωνικό μέτρο.

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde çıkan orman yangını noktası dron ile havadan görüntülendi. pic.twitter.com/RiMnGxiHGd — A Haber (@ahaber) July 23, 2025



Φωτιά ξέσπασε και στην Καχραμανμαράς το Σάββατο. «Η φωτιά εξαπλώθηκε προς την πετρώδη περιοχή. Η ένταση της φωτιάς μειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα και συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Γιουμακλί, προσθέτοντας ότι «η περιοχή αυτή είναι πετρώδης, βραχώδης και δύσβατη».

KAHRAMANMARAŞ YANIYOR ACİL EKİP GİTMELİ GOREN HERKES TWEET/RT ATIP DESTEK OLABILIR MIpic.twitter.com/I5EqktBwtT — hazal (@gleamoraa) July 26, 2025



Ο υπουργός ανέφερε ότι «συνολικά 84 πυρκαγιές κατασβέστηκαν το Σάββατο, 36 σε δασικές και 48 σε μη δασικές περιοχές».

«Διανύουμε ημέρες υψηλού κινδύνου», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι απαιτείται επαγρύπνηση έως και τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σημαντικά υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κατά 7 έως 12 βαθμούς σε Μαρμαρά, Αιγαίο, Κεντρική Ανατολία και Μεσόγειο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, ανακοίνωσε ότι «επτά ύποπτοι συνελήφθησαν σε σχέση με τις δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν μεταξύ 22 και 27 Ιουλίου. Τρία από αυτά τα άτομα τέθηκαν υπό κράτηση και τέσσερα τέθηκαν υπό δικαστικό έλεγχο».

Με πληροφορίες από: BBC Turk