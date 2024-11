Μακάβρια ανακάλυψη στην Ταϊλάνδη: Εντοπίστηκαν 41 σοροί σε βουδιστικό μοναστήρι – Χρησιμοποιούνταν σε «τεχνική διαλογισμού»

Ένα βουδιστικό μοναστήρι της Ταϊλάνδης βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας, αφού εντοπίστηκαν στον χώρο 41 σοροί, οι οποίες πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για διαλογισμό.

Τα πτώματα βρέθηκαν το Σάββατο (23/11) στο μοναστήρι Πα Νακόν Τσαϊμπόβορν, στην επαρχία Πισίτ, στην κεντρική Ταϊλάνδη, ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας. Για το καθένα υπήρχαν πιστοποιητικά θανάτου και δωρεάς, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν ασκηθεί διώξεις προς το παρόν.

Η αστυνομία θέλει να επαληθεύσει, επικοινωνώντας με τις οικογένειες, ότι δώρισαν με τη θέλησή τους τη σορό του συγγενή τους. «Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε ότι κανένα πτώμα δεν κλάπηκε», σημείωσε ο αστυνομικός που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

BANGKOK – A Buddhist monastery in Thailand is under investigation after authorities discovered more than 40 bodies on site which were allegedly used for meditation practices, police said Sunday.

