Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 15 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες

Enikos Newsroom

διεθνή

Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 15 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σήμερα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός μετά τα μεσάνυχτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πόλη της Γάζας, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρεις αεροπορικές επιδρομές εναντίον αποθήκης και σκηνών που φιλοξενούσαν εκτοπισμένους στην αγορά Φιράς. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο πλήγματα στον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ και τρεις σε άλλες επιθέσεις στην πόλη της Γάζας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα την έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, εντείνοντας παράλληλα τα αεροπορικά πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην εθελοντική μείωση τιμής

Σχέδιο 585 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των λιμανιών – Γκίκας: «Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 180 εκατ. ευρώ»

Microsoft: Έρχονται τα βίντεο wallpapers στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
06:08 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Δήλωση για τη συνάντηση ανώτερων αξιωματούχων για τη Λιβύη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ της Αμερικής, ως προεδρεύουσα χώρα, έδωσε στη δημοσιότητα δήλωση για τη συ...
05:00 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ποιος σταμάτησε την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαινε ο Ντόναλντ Τραμπ; – Πιθανότατα ο εικονολήπτης που συνόδευε τον αμερικανό πρόεδρο, λέει εκπρόσωπος του ΟΗΕ

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ διαλεύκανε το μυστήριο γύρω από την εμπλοκή της κυλ...
03:30 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ταϊβάν: Στους 14 έφτασαν οι νεκροί από το χτύπημα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Χουαλιέν, στην ανατολική Τα...
03:15 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε πως θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, για να συζητήσουν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος