Λιβύη: Η SOS Méditerranée καταγγέλλει «επίθεση άνευ προηγουμένου» της ακτοφυλακής εναντίον του πλοίου-ασθενοφόρου της

Το Ocean Viking έγινε την Κυριακή (24/8) μετά το μεσημέρι στόχος «επίθεσης άνευ προηγουμένου» από πλευράς της λιβυκής ακτοφυλακής, εν μέσω επιχείρησης διάσωσης σε διεθνή ύδατα, κατήγγειλε τη Δευτέρα (25/8) η γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση SOS Méditerranée, η οποία εκμισθώνει το πλοίο-ασθενοφόρο αυτό.

Τη στιγμή που Λίβυοι ακτοφύλακες άνοιξαν πυρ, πάνω στο σκάφος βρίσκονταν 87 άνθρωποι που διασώθηκαν τη νύχτα στα «βόρεια των λιβυκών ακτών», τόνισε. Το σωστικό πλοίο εκείνη την ώρα «αναζητούσε ενεργά άλλο πλεούμενο σε κίνδυνο», εξήγησε η ΜΚΟ σε ανακοίνωση Τύπου.

Today at 3pm, the #OceanViking has been deliberately and violently attacked in intl. waters by the Libyan Coast Guard, who fired hundreds of shots at our ship. The 87 survivors and crew on board were not wounded. We are currently working on a detailed reconstruction of events. pic.twitter.com/i8RkuYI1ep — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) August 24, 2025

«Άνοιξαν πυρ χωρίς προειδοποίηση»

Όμως πλησίασε περιπολικό της ακτοφυλακής της Λιβύης, που διέταξε, «παράνομα» το Ocean Viking να «φύγει από την περιοχή», περίπου 40 ναυτικά μίλια (74 χλμ.) από τις λιβυκές ακτές, προς βόρεια κατεύθυνση. Το πλήρωμα «πληροφόρησε την ακτοφυλακή» πως το σκάφος «αποχωρούσε από εκεί», σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

Μολαταύτα, «χωρίς καμιά προειδοποίηση», δυο άνδρες πάνω στο περιπολικό «άνοιξαν πυρ» και συνέχισαν να ρίχνουν για «τουλάχιστον είκοσι λεπτά», συνεχίζει η SOS Méditerranée, που δημοσιοποίησε βίντεο του περιστατικού.

Ουδείς από τους διασωθέντες και το πλήρωμα τραυματίστηκε, όμως οι σφαίρες, «στο ύψος του κεφαλιού ανθρώπου», έσπασαν παράθυρα, σωστικές λέμβους, κεραίες και άλλο εξοπλισμό διάσωσης, προσθέτει η γαλλική ΜΚΟ.

Αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ειδοποίησε δύναμη του NATO, το Ocean Viking παραπέμφθηκε για προστασία στο πλησιέστερο σκάφος, πολεμικό του ιταλικού ναυτικού — όμως αυτό το τελευταίο «ουδέποτε απάντησε στο τηλέφωνο».

“La Guarda costiera libica ci ha attaccato per 20 minuti” Video shock diffuso dall’equipaggio della Ocean Viking l’imbarcazione ha subito un attacco a fuoco in acque internazionali da parte della cosiddetta Guardia costiera libica, mentre trasportava 87 migranti salvati in mare. pic.twitter.com/WUZjOOa4R3 — Fanpage.it (@fanpage) August 25, 2025

«Στοχευμένη επίθεση»

Η μη κυβερνητική οργάνωση καταγγέλλει «εσκεμμένη και στοχευμένη επίθεση εναντίον του πληρώματός μας και εναντίον των δυνατοτήτων μας να εκτελούμε επιχειρήσεις διάσωσης».

Δεν πρόκειται για «μεμονωμένο περιστατικό», επιμένει η SOS Méditerranée, επισημαίνοντας το «μακρύ ιστορικό ανεύθυνης συμπεριφοράς» και «απόλυτης περιφρόνησης για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας» από την ακτοφυλακή της Λιβύης.

Καταγγέλλει ταυτόχρονα την υποστήριξη «ευρωπαϊκών κρατών» στη λιβυκή ακτοφυλακή, με «την Ιταλία στην πρώτη γραμμή», εξηγώντας πως το περιπολικό σκάφος από το οποίο δέχτηκε πυρά το πλοίο της είχε δωριστεί «από την Ιταλία το 2023», στο πλαίσιο προγράμματος υποστήριξης στη Λιβύη.

.@msf_sea strongly denounces the violent attack on @SOSMedIntl‘s ship, Ocean Viking, which occurred yesterday afternoon in international waters. The Libyan Coast Guard opened heavy fire on the vessel, causing significant damage to its structure, navigation & lifesaving equipment. pic.twitter.com/XGMTxRC6OQ — MSF Sea (@MSF_Sea) August 25, 2025

Η γενική διευθύντρια της SOS Méditerranée Σοφί Μπο απαίτησε «πλήρη έρευνα» για το συμβάν και τον «άμεσο τερματισμό κάθε ευρωπαϊκής συνεργασίας με τη Λιβύη».

Το Ocean Viking έπλεε προς τις Συρακούσες, στη Σικελία, για να αποβιβάσει τους διασωθέντες και για να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές.

Από τους 87 ανθρώπους που διέσωσε το Ocean Viking, οι 80 είναι πρόσφυγες από το Σουδάν. Οι 21 είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Παράλληλα, η μη κυβερνητική οργάνωση Mediterranea Saving Humans ανακοίνωσε χθες ότι το δικό της πλοίο, το Mediterranea, συνελήφθη από τις ιταλικές αρχές στο λιμάνι Τράπανι.

Οι αρχές της Ιταλίας κατηγορούν το πλήρωμα ότι αψήφησε εντολή του υπουργείου Εσωτερικών και, αντί να πλεύσει προς Γένοβα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, μετέφερε 10 ανθρώπους που είχε διασώσει στην πόλη αυτή της Σικελίας.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα κρατηθεί το σκάφος. Η οργάνωση αντιμετωπίζει πρόστιμο 10.000 ευρώ.