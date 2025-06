LIVE – Μέση Ανατολή: Τέσσερις νεκροί στο Ισραήλ στην τελευταία πυραυλική επίθεση του Ιράν – Ασάφεια για την κατάπαυση του πυρός – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Καθώς ξημέρωσε στο Ισραήλ και το Ιράν, υπάρχει σχετική ασάφεια αναφορικά με την εκεχειρία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ που θα τερματίσει τη 12ήμερη σύγκρουση των δύο χωρών.

Η ανακοίνωση του Τραμπ έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης, λίγες ώρες αφότου το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ. Καθώς ξημέρωνε, το Ισραήλ και το Ιράν συνέχισαν τις επιθέσεις εκατέρωθεν, με έναν ιρανικό πύραυλο να χτυπά ένα κτίριο κατοικιών στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, ανέφεραν οι αρχές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πολέμησαν μέχρι την τελευταία στιγμή, σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X το πρωί της Τρίτης. «Μαζί με όλους τους Ιρανούς, ευχαριστώ τις γενναίες Ένοπλες Δυνάμεις μας που παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν την αγαπημένη μας χώρα μέχρι την τελευταία τους σταγόνα αίμα και που απάντησαν σε οποιαδήποτε επίθεση του εχθρού μέχρι την τελευταία στιγμή», δήλωσε.

08:17 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν έχει τεθεί «πλέον σε ισχύ».

07:54 Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε την Τρίτη ότι έχει ξεκινήσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με το Ισραήλ, την ώρα που οι IDF προειδοποιούσαν τους ισραηλινούς πολίτες για νέα επίθεση με πυραύλους από το Ιράν.

🚨 Sirens sounding in Israel due to a missile launch from Iran 🚨

— Israel Defense Forces (@IDF) June 24, 2025