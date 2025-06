Αμπάς Αραγτσί: «Θα σταματήσουμε τις επιθέσεις εάν το Ισραήλ τερματίσει τους βομβαρδισμούς – Ευχαριστώ τις Ένοπλες Δυνάμεις που υπερασπίζονται τη χώρα»

Η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να τερματίσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις, εφόσον το Ισραήλ σταματήσει άμεσα τους αεροπορικούς του βομβαρδισμούς. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τα ξημερώματα της Τρίτης, στην πρώτη επίσημη αντίδραση της χώρας του μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί ενδεχόμενης εκεχειρίας.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση στην πλατφόρμα X στις 04:16 π.μ. (ώρα Τεχεράνης), ξεκαθαρίζοντας πως «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία “συμφωνία” για εκεχειρία ή παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων». Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τερματισμού της ιρανικής στρατιωτικής αντίδρασης, υπό αυστηρές προϋποθέσεις: «Εφόσον το ισραηλινό καθεστώς σταματήσει την παράνομη επίθεσή του κατά του ιρανικού λαού το αργότερο έως τις 4 π.μ. ώρα Τεχεράνης, δεν έχουμε πρόθεση να συνεχίσουμε την αντίδρασή μας μετά από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση τόνισε πως «η τελική απόφαση για την παύση των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων θα ληφθεί αργότερα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις εξαρτώνται αποκλειστικά από τη στάση του Ισραήλ.

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.

As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no…

