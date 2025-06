«Στροφή» από τον Τραμπ: «Δεν θέλω αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Θα οδηγούσε σε χάος»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (24/6) ότι δεν θέλει να δει «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν που, όπως υποστήριξε, θα οδηγήσει σε χάος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, καθ’ οδόν προς την Χάγη και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, συμπληρώνοντας ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά και προσφέρθηκε να βοηθήσει αναφορικά με το Ιράν.

