Τεχεράνη: Βίντεο των IDF από πλήγματα κατά ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων – «Αποτρέψαμε επίθεση κατά του Ισραήλ»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι απέτρεψε επίθεση κατά του Ισραήλ, χάρη σε αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν αρκετούς ιρανικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων στη δυτική Τεχεράνη.

«Τις τελευταίες ώρες, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε πολλούς ιρανικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων στη δυτική Τεχεράνη, οι οποίοι είχαν τεθεί σε ετοιμότητα για τις σημερινές επιθέσεις κατά του Ισραήλ», ανέφεραν οι IDF.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «οι αεροπορικές επιδρομές απέτρεψαν ευρύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ».

Δεν είναι σαφές εάν τα ισραηλινά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια των τελευταίων ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο από τα χτυπήματα.



Παρά την επιχείρηση, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Μπερ Σέβα.

Following the missile fire towards Israel:

As of 07:45, at the southern Israel site:

4 fatalities

2 moderately injured

20 minor injuries and anxiety.

MDA teams are continuing search and rescue operations.

— Magen David Adom (@Mdais) June 24, 2025