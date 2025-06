Τραμπ: «Μην ρίχνετε αυτές τις βόμβες, φέρτε πίσω τους πιλότους» λέει στο Ισραήλ – «Και οι δύο πλευρές δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση πυρός με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι κάθε νέα επίθεση θα θεωρηθεί σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε με κεφαλαία: «Ισραήλ, μην ρίχνετε αυτές τις βόμβες. Αν το κάνετε είναι μια μεγάλη παραβίαση. Φέρτε τους πιλότους σας πίσω, τώρα!».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν την αναχώρησή του για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο Τραμπ δήλωσε πως «Πρέπει να κάνουμε το Ισραήλ να ηρεμήσει, επειδή ξεκίνησαν [στρατιωτική] επιχείρηση το πρωί».

«Πρέπει να κάνω το Ισραήλ να ηρεμήσει», επανέλαβε.

Σχολιάζοντας αναφορές ότι Ισραήλ και Ιράν παραβίασαν την εκεχειρία, ο Τραμπ είπε: «Δεν είμαι σίγουρος ότι το έκαναν σκόπιμα. Δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τους ανθρώπους τους».

«Δεν μου άρεσε το γεγονός ότι το Ισραήλ επιτέθηκε το πρωί και θα δω αν μπορώ να το σταματήσω. Μόλις φύγω [από τον Λευκό Οίκο], θα δω αν μπορώ να το σταματήσω».

«Μόλις κάναμε τη συμφωνία, βγήκαν και έριξαν ένα φορτίο βομβών. Τέτοιου μεγέθους που δεν έχω ξαναδεί. Το μεγαλύτερο φορτίο που έχουμε δει ποτέ. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με το Ισραήλ», τόνισε.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του με αιχμηρό τόνο, ο Τραμπ είπε: «Έχουμε ουσιαστικά δύο χώρες που πολεμούν τόσο πολύ και τόσο καιρό, που δεν ξέρουν τι στο διάολο κάνουν».

President Trump on Israel and Iran: “We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don’t know what the fuck they’re doing.” pic.twitter.com/xrztmebALZ

— CSPAN (@cspan) June 24, 2025