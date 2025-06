Τραμπ: Η Κίνα μπορεί να συνεχίσει να αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (24/6) ότι η Κίνα μπορεί «στο εξής να συνεχίσει να αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν» σε μια κατά τα φαινόμενα παρέκκλιση από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών που συνήθως εναντιώνονται στην αγορά μαύρου χρυσού από την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η Κίνα μπορεί στο εξής να συνεχίσει να αγοράζει πετρέλαιο στο Ιράν. Με λίγη τύχη, θα αγοράσουν επίσης πολύ αμερικανικό πετρέλαιο», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social από το αεροσκάφος που τον οδηγεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

🚨 #BREAKINGNEWS Trump says China can now purchase oil from Iran adding billions in revenue to increase Iran’s military. 🚨 pic.twitter.com/wHtsuDb2WT

— Ford News (@FordJohnathan5) June 24, 2025