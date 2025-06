Ισραηλινά ΜΜΕ: Θραύσματα πυραύλου που εκτόξευσε το Ιράν έπεσαν στη Γαλιλαία

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα τη φωτογραφία ενός πυραύλου, τον οποίο όπως αναφέρουν, εκτόξευσε το Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, μεταδίδει το Sky News.

Το φωτογραφικό στιγμιότυπο δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ ο επίσημος λογαριασμός της πρεσβείας του Ισραήλ στη Βρετανία, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Το Ιράν συνεχίζει να δείχνει το αληθινό του πρόσωπο ως κράτος-τρομοκράτης και περιφερειακή απειλή».

This is a rocket fired at northern Israel – not during war, but during a so-called ceasefire.

Iran continues to show its true nature as a terror state and a regional threat. pic.twitter.com/L9jl0CjuDG

— Israel in the UK 🇮🇱🤝🇬🇧 (@IsraelinUK) June 24, 2025