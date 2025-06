Ιράν: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά σε κάθε νέα επιθετική ενέργεια

To Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Press TV, προειδοποίησε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν «αποφασιστικά» σε «κάθε νέα επιθετική ενέργεια» κατά της χώρας.

Iran’s SNSC warns armed forces ready to give decisive response to any fresh act of aggression

