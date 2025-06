Ισραήλ: Νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν – Ήχησαν σειρήνες συναγερμού στα βόρεια της χώρας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ ανίχνευσαν νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, μόλις μία ώρα μετά την επιβεβαίωση της διμερούς κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ.

«Οι IDF ανίχνευσαν νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.



Σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, οι σειρήνες ήχησαν άμεσα στο βόρειο Ισραήλ, καθώς ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης τέθηκε σε επιφυλακή.

🚨 Sirens sounding in northern Israel due to missile fire from Iran 🚨 pic.twitter.com/woGhqD7VCK

— Israel Defense Forces (@IDF) June 24, 2025