Νετανιάχου: «Πετύχαμε ιστορική νίκη – Δεν είχαμε ποτέ καλύτερο φίλο από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο»

Σε τηλεοπτικό μήνυμά του προς τον ισραηλινό λαό, ο Πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι η χώρα πέτυχε μια «ιστορική νίκη». Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «στρατεύτηκε με πρωτοφανή τρόπο», λέει ο Νετανιάχου και τον ευχαρίστησε για «τον ρόλο του στην υπεράσπιση του Ισραήλ και στην εξάλειψη της ιρανικής πυρηνικής απειλής».

Παράλληλα, ο Νετανιάχου τόνισε ότι αυτή η ιστορική εξέλιξη, με τις ΗΠΑ να χτυπούν το Ιράν σε ένδειξη υποστήριξης του Ισραήλ, όπως είπε είναι «ο καρπός μιας διπλωματικής εκστρατείας που ηγήθηκε με τον υπουργό Ρον Ντέρμερ».

In a live address, PM @netanyahu thanked @realDonaldTrump and hailed key victories in the war against Iran — including crippling its nuclear program and eliminating hundreds of regime operatives. “Now begins a new era of prosperity with the nations of the region — and beyond.” pic.twitter.com/0tt47obLXg

— Guy Azriel (@GuyAz) June 24, 2025