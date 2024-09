Λίβανος: 8 νεκροί και 59 τραυματίες από ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό – Νεκρός ο ηγέτης επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 59 τραυματίστηκαν σε μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πηγές, προσκείμενες στη Χεζμπολάχ, τόνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο Ιμπραχίμ Ακίλ, ηγέτης της δύναμης αλ-Ραντουάν, της επίλεκτης μονάδας του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Ακίλ, ότι σκοτώθηκε μαζί με μέλη της επίλεκτης μονάδας του την ώρα που είχαν συνάντηση.

According to trusted reports, a meeting between senior Palestinian officials and Hezbollah leaders was taking place inside the building targeted in Beirut. 💥

Among the targets was Ibrahim Aqil, Hezbollah’s head of operations and one of the top five in their chain of command. pic.twitter.com/JC2m5wgFxc

