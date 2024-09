Λίβανος: 3 νεκροί και 17 τραυματίες από το «πλήγμα ακριβείας» του Ισραήλ στην Βηρυτό – Ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ ο στόχος των IDF

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δυνάμεις του εξαπέλυσαν σήμερα «στοχευμένες επιθέσεις» σε συνοικία στη Βηρυτό. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ ήταν ο στόχος της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη νότια Βηρυτό, όπως δήλωσε στο CNN αξιωματούχος ασφαλείας του Λιβάνου.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και το Axios αναφέρουν ότι ο στόχος ήταν ο Ibrahim Aqil, υψηλόβαθμο στρατιωτικό στέλεχος της Χεζμπολάχ. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει προσφέρει επικήρυξη 7 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Aqil, τον οποίο κατηγορεί ότι έπαιξε ρόλο στη βομβιστική επίθεση στη Βηρυτό το 1983.

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου αναφέρει ότι το ισραηλινό πλήγμα στη συνοικία Dahiyeh της Βηρυτού σκότωσε τον Ibrahim Aqil, ανώτερο διοικητή της επίλεκτης μονάδας Radwan της οργάνωσης.

“Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον διοικητή της δύναμης Radwan, τον Ibrahim Aqil, τον δεύτερο στην ιεραρχία της ένοπλης δύναμής της μετά τον Fuad Shukr”, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινό χτύπημα τον Ιούλιο, επίσης στο νότιο προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, αναφέρει η πηγή που ζήτησε ανωνυμία για να συζητήσει ευαίσθητα θέματα.

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar -που ελέγχεται από την Χεζμπολάχ- έκανε λόγο για νεκρούς και τραυματίες από τον βομβαρδισμό στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου εξέδωσε μια πρώτη ενημέρωση σχετικά με την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό. Λέει ότι μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί τρεις νεκροί και άλλοι 17 τραυματίες.

Το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jadeed μετέδωσε εικόνες από κατεστραμμένα αυτοκίνητα και απορρίμματα στους δρόμους μετά την ισραηλινή επιδρομή.

«Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού κοντά στο τέμενος Αλ-Καέμ», τόνισε μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με πλάνα από ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του Reuters, ένα πυκνό σύννεφο καπνού φάνηκε να υψώνεται πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου, ενώ κάτοικοι στα νότια προάστια της πόλης ανέφεραν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη.

