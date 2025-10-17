Life coach μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία αφού τον δάγκωσε γάτα που μπήκε στο σπίτι του – «Κόντεψα να χάσω το χέρι μου»

Ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος για την υγεία ενός άνδρα προέκυψε έπειτα από δάγκωμα… γάτας. Συγκεκριμένα, ο Νταν Πέρι, εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση σε όλους τους ιδιοκτήτες γατών, μετά από ένα δάγκωμα που είχε ως αποτέλεσμα να υποβληθεί σε έξι επεμβάσεις στο χέρι του σε λιγότερο από 10 ημέρες. Ο life coach και επιχειρηματίας χρησιμοποίησε το TikTok για να μοιραστεί τη δοκιμασία του καθώς προσπαθεί να αναρρώσει πλήρως.

«Πάω για την έκτη μου επέμβαση σήμερα», αποκάλυψε σε ένα βίντεο την Πέμπτη (16 Οκτωβρίου). «Ο κόσμος ρωτάει πώς συνέβη – μια γάτα μπήκε στο σπίτι μας τη νύχτα και η γυναίκα μου προσπάθησε να την διώξει, αλλά έτρεξε στις σκάλες αφού χτύπησε μια γυάλινη πόρτα προσπαθώντας να βγει. Έχασε τον δρόμο της, οπότε την σήκωσα και πήγα να την κουβαλήσω έξω και τότε με δάγκωσε στο χέρι».

Ο Νταν έχει… προϊστορία στα δαγκώματα γάτας, εξηγώντας ότι όταν το δικό του κατοικίδιο δαγκώνει, απλώς «τσιμπάει». Ωστόσο, η γάτα – εισβολέας βύθισε τα δόντια της βαθιά μέσα στο δέρμα του.

«Αυτό που κάνει είναι να τρυπάει όλα τα διαφορετικά στρώματα της σάρκας και να σπρώχνει τα βακτήρια μέσα – και στη συνέχεια, καθώς το δόντι βγαίνει ξανά, ρουφάει τα βακτήρια από το δόντι», συνέχισε.

Ως αποτέλεσμα, ο Νταν υπέστη με μια πολύ σοβαρή λοίμωξη. «Αυτό είναι λοιπόν το ηθικό δίδαγμα εδώ, τα δαγκώματα γάτας δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο από μικρές πληγές από τρύπημα, αλλά μπορεί να είναι πολύ σοβαρά», τονίζει.

«Πήρα αντιβιοτικά μέσα σε λίγες ώρες και πήγα αμέσως στα επείγοντα, επειδή ήξερα ότι θα υπήρχαν πολλά βακτήρια – αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό και η μόλυνση συνεχίζεται».

«Κατέληξα με δηλητηρίαση αίματος»

Και άλλοι μοιράστηκαν τις τρομακτικές ιστορίες τους για δάγκωμα γάτας, συμπεριλαμβανομένου ενός χρήστη του TikTok που είπε: «Η γάτα μου με γρατζούνισε πριν από χρόνια και κατέληξα δύο ημέρες στο νοσοκομείο με δηλητηρίαση αίματος! Ενδοφλέβια, 10 δισκία! Τρομακτικό».

Ένα δεύτερο άτομο θυμήθηκε: «Με δάγκωσε μια γάτα, έμεινα στο νοσοκομείο για δύο νύχτες… Ενδοφλέβια αντιβιοτικά, το χέρι μου ήταν χάλια, οι φλέβες άλλαζαν χρώμα, ευτυχώς τα αντιβιοτικά το έλυσαν, αλλιώς είπαν ότι θα μπορούσα να είχα χάσει το χέρι μου»

Ενώ ένας τρίτος ανέφερε λεπτομερώς: «Με δάγκωσε μια άγρια ​​γάτα πριν από 12 χρόνια και πέρασα 10 ημέρες στο νοσοκομείο με αντιβιοτικά και τρεις επεμβάσεις. Ακόμα δεν μπορώ να λυγίσω το δάχτυλό μου στην πρώτη άρθρωση».

Πότε χρειάζεται θεραπεία

Όσον αφορά τα δαγκώματα γάτας, η Ένωση Κτηνιάτρων εξηγεί: «Μια μολυσμένη πληγή από δάγκωμα γάτας θα είναι κόκκινη, πρησμένη και επώδυνη. Ανάλογα με την τοποθεσία και το βάθος του τραύματος, τα βακτήρια μπορούν να εξαπλωθούν στους περιβάλλοντες ιστούς, προκαλώντας μια πάθηση που ονομάζεται κυτταρίτιδα. Τα βακτήρια μπορούν επίσης να εξαπλωθούν μέσω του αίματος σε άλλες περιοχές του σώματος, προκαλώντας μια πάθηση που ονομάζεται σηψαιμία (συχνά ονομάζεται δηλητηρίαση αίματος)».

Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι μπορεί να υποφέρουν από πυρετό και συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη και, σπάνια, μπορεί να πεθάνουν εάν δεν αναζητηθεί κατάλληλη ιατρική θεραπεία. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι άρρωστοι και τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην ανάπτυξη σοβαρών λοιμώξεων εάν δαγκωθούν από γάτα.

Παράλληλα, η οδηγία αναφέρει: «Πλύνετε αμέσως την πληγή με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά. Αποφύγετε το έντονο τρίψιμο της πληγής ή τη χρήση ισχυρών απολυμαντικών ή άλλων χημικών ουσιών, καθώς αυτό μπορεί να βλάψει τους ιστούς και να καθυστερήσει την επούλωση της πληγής. Μπορείτε να καθαρίσετε την πληγή με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού ή ένα ήπιο διάλυμα αλατιού (ανακατέψτε 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε 2 φλιτζάνια νερό). Ελέγξτε την αιμορραγία ασκώντας άμεση πίεση στην πληγή χρησιμοποιώντας έναν απορροφητικό επίδεσμο.

Θα πρέπει να δείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό. Οι περισσότερες πληγές από δάγκωμα γάτας είναι μικρές τρύπες που οδηγούν παθογόνα βακτήρια βαθιά στο δέρμα. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να αναπτυχθεί μια σοβαρή λοίμωξη εντός 24 έως 48 ωρών».