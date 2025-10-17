Κομισιόν: «Πράσινο φως» για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα άμυνας ύψους 1.5 δισ. ευρώ – Η πρόταση της Ελλάδας

Τέσσερα εμβληματικά έργα μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής ασπίδας περιλαμβάνει το νέο σχέδιο της Κομισιόν για την αμυντική της θωράκιση της Ευρώπης. Θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας. Το κόστος είναι στο 1,5 δισ. ευρώ και τα έργα θα ξεκινήσουν το 2026.

Οι βασικοί άξονες αυτού του σχεδίου είναι τέσσερις. Πρόκειται για την αεράμυνα, τα drones, τα διαστημικά συστήματα, καθώς και την επιτήρηση της ανατολικής πτέρυγας.

Το σχέδιο αυτό καλεί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα σχηματισμό στρατιωτικών δυνάμεων, δηλαδή να πραγματοποιήσουν συμμαχίες τόσο χερσαίες όσο και ναυτικές και να δημιουργήσουν και ένα μηχανισμό ο οποίος θα αποτελεί ουσιαστικά μια δεξαμενή από την οποία θα μπορούν να περνούν στρατιωτικά αποθέματα σε περιόδους κρίσεων.

Τέλος, καθιερώνεται και μια πανευρωπαϊκή στρατιωτική ζώνη κινητικότητας σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι θα υπάρχουν στρατεύματα και εξοπλισμός σε ολόκληρη την Ευρώπη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η Ευρώπη καλωσορίζει την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Η Κομισιόν χαιρέτισε την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ταξιδιωτική απαγόρευση για τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Σε ερώτημα για την στάση που θα κρατήσει η Ουγγαρία απέναντι στο ένταλμα σύλληψης λόγω του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου, η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι η χώρα είναι υποχρεωμένη να το υιοθετήσει. Σχολιάζει, ωστόσο, αλλά και πάλι είναι απόφαση εθνική.

Στην τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ ο Πρωθυπουργός

Το φιλόδοξο σχέδιο για την στρατηγική της αυτονομία της Ευρώπης, συζητήθηκε στην τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην οποία συμμετείχε το πρωί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, Στο επίκεντρο βρέθηκε ο οδικός χάρτης της Κομισιόν για την αμυντική ετοιμότητα της Ε.Ε. με ορίζοντα το 2030.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην Αθήνα υπάρχει ικανοποίηση, καθώς το περίβλημα που μπαίνει στην ευρωπαϊκή ασπίδα άμυνας έχει ελληνική σχεδίαση με δεδομένο ότι αρκετές από τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού ενσωματώθηκαν στο κείμενο που θα αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα προχωρήσουν τα κοινά έργα που αφορούν στην ασπίδα της αεράμυνας, μια πρόταση που έχει κατατεθεί από τον κ. Μητσοτάκη τον προηγούμενο Μάρτιο.

Από την άλλη, ενσωματώνεται και η πρόταση που έχει κατατεθεί σε ό,τι αφορά στην ανάγκη να καλύπτεται από τις απειλές drones και τα νότια σύνορα.

Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα περιμένει τη συζήτηση της επόμενης βδομάδας με πολύ αυστηρά ορόσημα, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές με δεδομένο ότι θα πρέπει ως το τέλος του χρόνου να ανάψει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το «πράσινο» φως και τα έργα να ξεκινήσουν μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.