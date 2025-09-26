Αρουραίος σε… «μέγεθος γάτας» επιτέθηκε σε 2χρονο αγόρι: Του έφαγε το αυτί μέσα στο σπίτι του

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η υπόθεση ενός 2χρονου αγοριού που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο μέσα στο ίδιο του το σπίτι, έπειτα από επίθεση αρουραίου.

Το παιδί, που ονομάζεται Ισμαέλ, εντοπίστηκε από τους γονείς του στις 21 Σεπτεμβρίου στο διαμέρισμά τους στο Λε Αβρ της Νορμανδίας, καλυμμένο με αίμα και περιττώματα τρωκτικών, ενώ είχε παγώσει από τον φόβο και δεν κατάφερε να ουρλιάξει την ώρα της επίθεσης.

Οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν είναι συγκλονιστικές, με πλάνα να δείχνουν το κρεβατάκι του γεμάτο κηλίδες αίματος, αλλά και τον μικρό να αναρρώνει ξαπλωμένος ανάσκελα, φέροντας σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα.

Ο Ισμαέλ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν εκτεταμένα τραύματα στο αυτί, στο πρόσωπο και στο χέρι του. Η μητέρα του, Αμέλ, δήλωσε πως το παιδί είχε επίσης μώλωπες, φουσκάλες στο χέρι και μαυρισμένα μάτια.

«Δεν θα ευχόμουν ούτε στον χειρότερο εχθρό μου να βρει το παιδί του στην κατάσταση που βρήκα εγώ το δικό μου», είπε συγκλονισμένη.

Μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο πατέρας του μικρού τοποθέτησε κάμερα στο δωμάτιό του. Λίγο αργότερα, καταγράφηκε ένας αρουραίος «μεγέθους γάτας» να κινείται στον χώρο, ο οποίος τελικά παγιδεύτηκε και θανατώθηκε.

Ο Ισμαέλ παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, αντιμετωπίζοντας σοβαρή μόλυνση στο χέρι του, ενώ οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο ανακατασκευής του αυτιού που με μόσχευμα από δέρμα.

Παρά το γεγονός ότι η οικογένεια στεγάστηκε προσωρινά σε ξενοδοχείο, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι το πρόβλημα με τους αρουραίους είναι γνωστό εδώ και καιρό.

«Τους βλέπουμε ακόμα και την ημέρα, να τρέχουν στις βεράντες και στους διαδρόμους. Μερικοί μπαίνουν στα διαμερίσματα μόλις ανοίξει η πόρτα», δήλωσε κάτοικος σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Άλλη γυναίκα, που φέρεται να είναι κοντά στην οικογένεια, πρόσθεσε ότι έχουν κατατεθεί πολλές καταγγελίες τους τελευταίους μήνες χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση.

«Ο ιδιοκτήτης γνωρίζει ότι το κτίριο είναι ετοιμόρροπο. Αναφέρουν τα προβλήματα εδώ και μήνες, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα», τόνισε.