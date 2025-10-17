e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 24 Οκτωβρίου 2025

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Κατά την περίοδο 20 έως 24 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 75.027.009,91 ευρώ σε 86.814 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του
e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
– Στις 20 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 14.487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
– Από 20 έως 24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
– 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
– 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
– 40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

Εξισωτική αποζημίωση: Στη Διαύγεια η νέα απόφαση – Τι αναφέρει και πότε αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές

S&P Global Ratings: Απόψε η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο – Ποιες είναι οι προβλέψεις

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Ανατριχιαστική αρχαία προφητεία μιλά για μυστηριώδη φιγούρα με «κόκκινο καπέλο» που θα αλλάξει τον κόσμο
περισσότερα
16:23 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Γιάννης Μπρατάκος: «Το ΕΒΕΑ “γέφυρα” για την προσέγγιση της στρατηγικής αγοράς της Κίνας»

Σε μία περίοδο που η ελληνική οικονομία αναζητά επιτακτικά το άνοιγμα σε νέες αγορές και στρατ...
14:21 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό για την τιμή του – Σχεδόν στα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά

Σε νέο ιστορικό υψηλό “σκαρφάλωσε” σήμερα η τιμή του χρυσού  λόγω του ότι οι επενδ...
13:54 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Αυτόματα η επιδότηση ενοικίου και τα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους – Αναλυτικά όλη η διαδικασία

Από τον Νοέμβριο αρχίζει η καταβολή δύο μόνιμων μέτρων στήριξης που αφορούν συνολικά περισσότε...
07:29 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Τέλη κυκλοφορίας: Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCAR – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο και τα 4 σημεία που πρέπει να προσέξετε

MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης