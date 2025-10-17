Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Είναι από τις πιο γνωστές

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη συνοικία στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Είναι από τις πιο γνωστές

  • Μοναστηράκι
  • Θησείο
  • Πλάκα

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία που έχει τραβηχτεί το 1978 βλέπετε το Μοναστηράκι και την οδό Αιόλου.

Το Μοναστηράκι είναι κεντρική συνοικία της Αθήνας γύρω από την Πλατεία Μοναστηρακίου, η οποία εκτείνεται στη νότια πλευρά της οδού Ερμού, από το ύψος της Πλατείας Μητροπόλεως έως την Πλατεία Θησείου. Γειτνιάζει με τις συνοικίες του Ψυρρή, της Πλάκας και του Θησείου.

Η ονομασία της προέρχεται από την παλιά εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αθήνας, που βρίσκεται χτισμένη επί της πλατείας, και παλαιότερα ήταν μετόχι μοναστηριού και συγκεκριμένα, της Μονής Καρέα στον Υμηττό. Στην Πλατεία Μοναστηρακίου δεσπόζει επίσης το παλιό Τζαμί Τζισταράκη που έχει κατασκευαστεί το 1759 και το οποίο σήμερα στεγάζει παράρτημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης.

Η περιοχή του Μοναστηρακίου εθεωρείτο διαχρονικά μέρος της συνοικίας του Ψυρρή, η οποία έφτανε μέχρι το Θησείο και τα όρια της Πλάκας. Άρχισε να υφίσταται ως ξεχωριστή συνοικία μετά τη διάνοιξη της οδού Ερμού το 1835.

16:00 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

