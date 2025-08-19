Λευκός Οίκος: Συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι ανακοίνωσε ο Τραμπ – Όσα έγιναν στη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ουκρανό ομόλογό του και τους Ευρωπαίους ηγέτες

Ιστορική ημέρα ήταν η Δευτέρα, 18 Αυγούστου για τον Λευκό Οίκο, καθώς εκεί έλαβαν χώρα οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, στον απόηχο της συνάντησης κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Από νωρίς το βράδυ ξεκίνησαν οι αφίξεις των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι μπήκαν στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες. Τελευταίος κατέφθασε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ενώ λίγο αργότερα εμφανίστηκε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τον Ζελένσκι υποδέχθηκε προσωπικά ο Τραμπ, με τους δύο ηγέτες να αποφεύγουν αρχικά τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Αφού μπήκαν στον Λευκό Οίκο, απάντησαν εκτενώς σε ερωτήσεις του Τύπου, με τις δηλώσεις τους να διαρκούν πάνω από μισή ώρα. Ο Τραμπ επανέλαβε τρεις φορές ότι «επτά σπουδαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες μας περιμένουν», ωστόσο οι δημοσιογράφοι συνέχισαν να ζητούν απαντήσεις.

Κατά την έναρξη της συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε: «Σε μία – δύο εβδομάδες από τώρα θα γνωρίζουμε αν μπορούμε να δώσουμε λύση σε αυτόν τον τρομακτικό πόλεμο». Παράλληλα, σημείωσε ότι «γνωρίζει πως και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, θέλει να βρεθεί μια λύση». «Έχουμε δύο μέρη που δηλώνουν πρόθυμα να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι είναι εφικτό, θα μπορέσουμε να σώσουμε χιλιάδες ζωές που χάνονται κάθε εβδομάδα», πρόσθεσε.

Η βραδιά εξελίχθηκε σε πραγματικό διπλωματικό θρίλερ, με έντονες διαπραγματεύσεις που συνεχίστηκαν αργά τη νύχτα, μακριά από τις κάμερες. Μετά την «οικογενειακή φωτογραφία» των ηγετών, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνούσε με τον Πούτιν στο τέλος των συνομιλιών. «Ίσως να έχουμε μια σπουδαία, τριμερή συνάντηση στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά. Λίγο αργότερα, σηκώθηκε από το τραπέζι των επισήμων, τηλεφώνησε στον Ρώσο πρόεδρο και επέστρεψε στο δωμάτιο για συζητήσεις σε πιο κλειστό κύκλο, με την παρουσία μόνο των Ευρωπαίων ηγετών.

Μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έκανε έναν πρώτο απολογισμό των επαφών, επιβεβαιώνοντας ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν στο περιθώριο των συζητήσεων. «Στο τέλος των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις προετοιμασίες για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι», έγραψε. Συμπλήρωσε ότι μετά από αυτή τη συνάντηση θα ακολουθούσε μια τριμερής, στην οποία θα συμμετείχαν και οι τρεις ηγέτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, οι οποίες, όπως είπε, «θα παρέχονταν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι ο Πούτιν είχε δηλώσει στον Τραμπ πως «είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι».

Όλα όσα έγιναν στην συνάντηση

Ρωσία: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη διπλωματία, με έμφαση στην διαρκή ειρήνη και όχι σε μια προσωρινή εκεχειρία»

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, χαρακτήρισε τη Δευτέρα ως μια «σημαντική ημέρα για τη διπλωματία».

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σε ανάρτησή του στο Χ, νωρίς το πρωί της Τρίτης, ο Ντμίτριεφ υπογράμμισε: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη διπλωματία, με έμφαση στη διαρκή ειρήνη και όχι σε μια προσωρινή εκεχειρία». Ωστόσο, στην τοποθέτησή του δεν αναφέρθηκε άμεσα στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην αμερικανική πρωτεύουσα.

An important day of diplomacy today with the focus on Lasting Peace not a Temporary Ceasefire. 🕊️ — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 18, 2025

Εμανουέλ Μακρόν: Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία με στρατεύματα στο έδαφος – Κυρώσεις στη Ρωσία αν αποτύχει η διπλωματία

Ο Εμανουέλ Μακρόν, αμέσως μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο, τόνισε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πρέπει να στηρίξουν το Κίεβο ακόμη και με στρατεύματα στο έδαφος, ενώ παράλληλα ζήτησε την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν προχωρήσει σε συμφωνία ειρήνης. Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να περιορίζει το μέγεθος του ουκρανικού στρατού.

«Θα χρειαστούμε έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό και θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία με στρατεύματα στο έδαφος. Θα χρειαστούμε ειρηνευτικές επιχειρήσεις, τις οποίες οι σύμμαχοι της Ουκρανίας είναι πρόθυμοι να παρέχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει έναν στρατό «που μπορεί να αντισταθεί σε οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης» και δεν θα έχει «κανένα περιορισμό στον αριθμό ή την ικανότητα των όπλων».

Σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ, ο Μακρόν επεσήμανε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται «πρόθυμος» να προχωρήσει σε δευτερεύουσες κυρώσεις και δασμούς στη Μόσχα, εφόσον η Ρωσία δεν δείξει διάθεση συνεργασίας. «Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και πιστεύει ότι και ο πρόεδρος Πούτιν επιθυμεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Αλλά αν τελικά αυτή η διαδικασία συναντήσει άρνηση, είμαστε επίσης έτοιμοι να πούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις κυρώσεις», σημείωσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε επίσης ότι στο τραπέζι των συζητήσεων δεν τέθηκε ποτέ το ζήτημα παραχώρησης εδαφών από την Ουκρανία, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου υπέρ ενός συμβιβασμού.

Σε ερώτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε συγκεκριμένες παραχωρήσεις ως προϋπόθεση για την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας των ΗΠΑ προς το Κίεβο, ο Μακρόν ήταν κατηγορηματικός: «Όχι, αυτό δεν συζητήθηκε καθόλου. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό».

Χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων από τους Ευρωπαίους ηγέτες για να καθοριστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Γενικός Γραμματέας του NATO έδωσαν χρονικό περιθώριο μίας με δύο εβδομάδες για να καθοριστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας στο ουκρανικό ζήτημα, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το ενδεχόμενο μιας διμερούς συνάντησης ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την οποία ωστόσο εκφράστηκαν σοβαρές αμφιβολίες.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τόνισαν ότι, αν και ο Πούτιν εμφανίζεται –μέσω δηλώσεων στενού συνεργάτη του– να θέλει τη συνάντηση, οι ίδιοι δεν πιστεύουν πως θα φτάσει μέχρι τέλους. Παρά τις επιφυλάξεις τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμισαν ότι θα συνεχίσουν τις διεργασίες, κρίνοντας πως η σύνοδος στον Λευκό Οίκο υπήρξε πολύ επιτυχημένη.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στάθηκε ιδιαίτερα θετικός, επισημαίνοντας ότι η συνάντηση αποτέλεσε «πραγματικά μια τεράστια επιτυχία» και εκθείασε τον Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του. Οι υπόλοιποι ηγέτες κράτησαν χαμηλότερους τόνους, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια «πολύ σημαντική προσπάθεια» που ανοίγει τον δρόμο για τα επόμενα βήματα.

Βλαντιμίρ Πούτιν: Είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, ότι είναι πρόθυμος να συναντήσει τον Ουκρανό ηγέτη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν.

Ο Πούτιν δήλωσε στον Τραμπ, τον οποίο συνάντησε την Παρασκευή στην Αλάσκα, ότι είναι πρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε στο διάλειμμα των συνομιλιών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον με Ευρωπαίους ηγέτες, ανέφερε η πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Φρίντριχ Μερτς: Αυτές είναι κρίσιμες μέρες για την Ουκρανία – Συνάντηση κορυφής μόνο αν σιγήσουν τα όπλα

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε τις επόμενες ημέρες «κρίσιμες για την Ουκρανία», μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «συνάντηση κορυφής μπορεί να γίνει μόνο αν σιγήσουν τα όπλα», ενώ ανακοίνωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Η συνάντηση αυτή, όπως εξήγησε, προέκυψε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, στην οποία ο Πούτιν συμφώνησε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ουκρανό ομόλογό του. Ο τόπος διεξαγωγής της δεν έχει ακόμη καθοριστεί. «Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο και συμφώνησαν ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ουκρανού προέδρου εντός των επόμενων δύο εβδομάδων», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν ο Πούτιν θα τολμήσει να συμμετάσχει σε μια διμερή σύνοδο κορυφής με τον Ζελένσκι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν ανατροπές. Την ίδια στιγμή, ο καγκελάριος χαιρέτισε την ανακοίνωση του Τραμπ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι όλη η Ευρώπη θα έπρεπε να λάβει μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία.

Ο Φρίντριχ Μερτς κατέληξε σημειώνοντας ότι οι σημερινές προσδοκίες όχι μόνο καλύφθηκαν, αλλά και ξεπεράστηκαν. Ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που τοποθετήθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση, την ώρα που ο Τραμπ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το δικό του μήνυμα για τις εξελίξεις.

Ντόναλντ Τραμπ: Η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι θέλει να γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να πραγματοποιηθεί η συνάντηση ανάμεσα στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν μέχρι το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η πρόθεσή του είναι, εφόσον η συνάντηση αυτή ολοκληρωθεί με επιτυχία, να ακολουθήσει αμέσως μετά μια τριμερής συνάντηση με τη δική του παρουσία.

Όπως μετέδωσε το AFP, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται να έχει διαβεβαιώσει τον Τραμπ ότι είναι έτοιμος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις προσδοκίες για έναν πρώτο γύρο απευθείας επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την αμερικανική πλευρά να επιδιώκει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για συνάντηση με την Ρωσία – Συζητήσαμε με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανταλλαγή εδαφών

Μετά τη λήξη της συνάντησής του στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε δηλώσεις, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την Ευρώπη για τη στάση της.

«Βαθιά ευγνωμοσύνη στην Ευρώπη για την στήριξη και την ενότητα. Είμαι βέβαιος πως ο πόλεμος θα τελειώσει», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτέλεσαν το βασικό θέμα των συζητήσεων. Ο ίδιος πρόσθεσε πως είναι εξαιρετικά σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτό το κρίσιμο βήμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη ρωσική πρόταση για πραγματοποίηση διμερούς συνάντησης με την Ουκρανία, διευκρινίζοντας ότι αυτή δεν προήλθε από τις ΗΠΑ. «Η Ρωσία προτείνει διμερή συνάντηση με την Ουκρανία και όχι οι ΗΠΑ και είμαστε έτοιμοι για αυτό. Ξέρουμε πως η Ρωσία θα ζητήσει τα πάντα αλλά πρέπει να συναντηθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε επίσης ότι στη συζήτησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ τέθηκε το ζήτημα της ανταλλαγής εδαφών, ξεκαθαρίζοντας όμως πως υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή χωρίς να έχουν προηγηθεί μάχες. «Συζητήσαμε με Τραμπ για την ανταλλαγή εδαφών αλλά πρέπει να καταλάβετε πως υπάρχουν υπό κατοχή εδάφη στα οποία δεν έγιναν ποτέ μάχες όπως η Κριμαία», ανέφερε.

Φρίντριχ Μερτς μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο: «Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία – Να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν από περαιτέρω συνομιλίες»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, τόνισε την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός ως βασική προϋπόθεση για την πρόοδο στις συνομιλίες.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Μερτς χαρακτήρισε «καλή» τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους εταίρους στην Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως τα επόμενα βήματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα και απαιτητικά.

«Ήταν μια καλή συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους εταίρους μας σήμερα στην Ουάσινγκτον, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι πιο περίπλοκα. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία. Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν από περαιτέρω συνομιλίες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Es ist ein gutes Treffen mit Präsident Trump, Präsident Selenskyj und unseren europäischen Partnern heute in Washington, aber die nächsten Schritte werden komplizierter. Wir müssen Druck auf Russland ausüben. Vor weiteren Gesprächen muss es einen Waffenstillstand geben. pic.twitter.com/UUFV3RjB9J — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 18, 2025

Κρεμλίνο: Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν για την αναβάθμιση του επιπέδου των εκπροσώπων στις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας περίπου 40 λεπτών, με αντικείμενο την πορεία των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, στο τραπέζι τέθηκε η πιθανότητα αναβάθμισης του επιπέδου των εκπροσώπων που συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Όπως μετέδωσε το RIA, επικαλούμενο τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, «συζητήθηκε η ιδέα ότι θα άξιζε τον κόπο να εξεταστεί η δυνατότητα ανύψωσης του επιπέδου των εκπροσώπων από την ουκρανική και τη ρωσική πλευρά, δηλαδή των εκπροσώπων που συμμετέχουν στις προαναφερθείσες άμεσες διαπραγματεύσεις».

Η πρόταση αυτή δείχνει την πρόθεση των δύο πλευρών να αναζητήσουν τρόπους που θα μπορούσαν να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις συζητήσεις, με στόχο την πρόοδο στο ουκρανικό ζήτημα.

Ντόναλντ Τραμπ: Μίλησα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και κανονίζουμε τριμερή συνάντηση

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και πως ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για μια συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μίλησα με τον Πούτιν και κανονίζουμε τριμερή συνάντηση», έγραψε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, «τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις προετοιμασίες για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι. Μετά τη συνάντηση αυτή, θα πραγματοποιηθεί μια τριμερής συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι δύο Πρόεδροι και εγώ».

BBC: Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Εμανουέλ Μακρόν ότι ο «Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για εμένα»

Ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε μια φράση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Τραμπ ακούγεται να αναφέρεται στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία. Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα. Το καταλαβαίνεις; Όσο τρελό και αν ακούγεται», είπε χαρακτηριστικά στον Μακρόν.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Είμαστε εδώ, ως σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και στην Ευρώπη»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε το δικό της μήνυμα μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε φωτογραφία από τον Λευκό Οίκο, όπου βρέθηκε μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Είμαστε εδώ, ως σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και στην Ευρώπη».

We are here, as allies and friends, for peace in Ukraine and in Europe. This is an important moment, as we continue to work on strong security guarantees for Ukraine and a lasting and durable peace. pic.twitter.com/FFF0Fqcq6y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2025

«Εγώ το άλλαξα» – Η χιουμοριστική δήλωση του Ζελένσκι για το μαύρο κοστούμι που φόρεσε

Με μαύρο κοστούμι, αρκετή αυτοπεποίθηση και καλύτερα προετοιμασμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, όπου εκτός από τις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του, ο Ζελένσκι μίλησε και για τη νέα ενδυματολογική του εμφάνιση.

Όταν ένας δημοσιογράφος απευθύνθηκε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι «φαίνεται υπέροχος με το κοστούμι του», ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη χαριτολογώντας: «Το ίδιο είπα κι εγώ! Αυτός είναι που σου είχε επιτεθεί την τελευταία φορά», σημείωσε.

Με τη σειρά του, ο Ζελένσκι απάντησε επίσης με χιούμορ στον δημοσιογράφο, που του ζήτησε συγνώμη για τα επικριτικά του σχόλια στο παρελθόν: «Το θυμάμαι αυτό. Εσείς φοράτε το ίδιο κοστούμι. Εγώ το άλλαξα».

🚨 LMAO! REPORTER to Zelensky: “You look fabulous in that suit!” TRUMP: “I said the same thing! That’s the one that attacked you last time.” ZELENSKY TO REPORTER: “I remember that. You’re in the same suit. I changed mine.” pic.twitter.com/FsGNeqv3DE — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 18, 2025

«Επιδιώκοντας την ειρήνη» – Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που απαθανάτισε την συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη συνάντηση των δύο ηγετών που συζητούν για τον τερματισμό του πολέμου με την Ρωσία.

Με τη γλώσσα του σώματος να μαρτυρά ένα καλό κλίμα μεταξύ των δύο η φωτογραφία μάλλον θέλει να προϊδεάσει για μία θετική έκβαση στις πολύωρες συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη, παρουσία και των ευρωπαίων ηγετών.

Ντόναλντ Τραμπ: Διέκοψε τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο για να τηλεφωνήσει στον Πούτιν – Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μετά την επικοινωνία τους

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε τη συνάντηση που είχε με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, προκειμένου να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η εφημερίδα τονίζει ότι οι συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες θα συνεχιστούν μόλις ολοκληρωθεί η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους δύο προέδρους.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας

Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι το βασικό κομμάτι των διαπραγματεύσεων των εννέα ηγετών στον Λευκό Οίκο, με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να λέει ότι μπορεί να είναι «τύπου άρθρου 5», του άρθρου της ιδρυτικής σύμβασης του ΝΑΤΟ που αναφέρει ότι επίθεση σε ένα μέλος της Συμμαχίας είναι επίθεση σε όλα τα μέλη της τα οποία θα βοηθήσουν στην άμυνα του συμμάχου τους, που δέχεται την επίθεση. “Μιλάμε για την ασφάλεια, όχι μόνο της Ουκρανίας, αλλά και για την ασφάλεια της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, γι’ αυτό και το θέμα είναι τόσο σημαντικό”, είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ απέκλεισε την παραχώρηση εδαφών.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε: «Θα μιλήσουμε για πολλά σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας, πώς θα είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξανασυμβεί, που είναι η προϋπόθεση κάθε είδους ειρήνης”.

Ο Μακρόν είπε “εργαστήκαμε πολύ σκληρά τα τελευταία χρόνια για να έχουμε μια ειρήνη, η οποία είναι μια ισχυρή και μακροχρόνια ειρήνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης είναι πολύ σημαντική, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να το διορθώσουμε”. Ο Γάλλος πρόεδρος επέμεινε σε μια εκεχειρία.

Ο Αλεξέντερ Στούμπ πρωθυπουργός της Φινλανδίας είπε ότι “το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα γύρω από αυτό το τραπέζι είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικό, με την έννοια ότι πρόκειται για την ομάδα της Ευρώπης και την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών που βοηθούν την Ουκρανία”. Είπε ότι η Φινλανδία μοιράζεται μακρά σύνορα με τη Ρωσία και είχε τη δική της εμπειρία με τη χώρα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η προσφορά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία ισοδυναμεί με “σημαντική ανακάλυψη” για την εξασφάλιση μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Τραμπ: «Περιμένω τριμερή συνάντηση – Το ζήτημα είναι πότε και όχι αν θα γίνει»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει την πραγματοποίηση μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ του ιδίου, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. “Νομίζω ότι θα είναι το πότε, όχι το αν”, δήλωσε ο Τραμπ.

Είπε ότι θα τηλεφωνήσει στον Πούτιν αμέσως μετά τις σημερινές συνομιλίες για να συζητήσει τον καθορισμό μιας συνάντησης. “Ο δρόμος είναι ανοιχτός” για πιο σοβαρές διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς. Τόνισε ότι θα ήθελε να δει μια κατάπαυση του πυρός. “Για να είμαι ειλικρινής, όλοι θα θέλαμε να δούμε μια κατάπαυση του πυρός, το αργότερο από την επόμενη συνάντηση και μετά”, είπε και πρόσθεσε ότι “δεν μπορεί να φανταστεί” ότι η τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς αυτή, προτρέποντας τον Αμερικανό πρόεδρο να ασκήσει πίεση στη Ρωσία για να επιτευχθεί.

«Σε μία -δύο εβδομάδες θα ξέρουμε», απάντησε ο πρόεδρος Τραμπ.

Τραμπ: «Να βάλουμε τον πόλεμο για ύπνο»

Ο Τραμπ άνοιξε την ομαδική συνάντηση με τον Ζελένσκι και τους επτά ηγέτες από την Ευρώπη, στον Λευκό Οίκο. Χρησιμοποίησε μια νέα φράση για να πει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. Ο Τραμπ είπε ότι οι εννέα ηγέτες θέλουν να δουν “αν μπορούμε να το τελειώσουμε” και “να το βάλουμε για ύπνο”.

Καθισμένος στο Ανατολικό Δωμάτιο, ο Τραμπ ήταν ευδιάθετος καθώς στην ουσία προσφωνούσε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες στο τραπέζι. Αποκάλεσε τον Starmer “φίλο μου” και είπε ότι συμπαθούσε τον Macron “από την πρώτη μέρα”. Είπε ότι ο Μερτς ήταν “πολύ δυνατός” και είπε: “Θέλω να μαυρίσω σαν αυτόν”. Εξήρε την εμφάνιση του Στουμπ, λέγοντας ότι “είσαι καλύτερα από ό,τι σε έχω δει ποτέ”.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσφώνησε τους Ευρωπαίους ηγέτες με τα καλύτερα λόγια, χαρακτηρίζοντάς τους όλους «σπουδαίους ηγέτες». Ακολούθως έδωσε σε όλους τον λόγο για μια αρχική δήλωση.

Τραμπ: Η οικογενειακή φωτογραφία με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο και η δήλωση για την εναντίον του απόπειρα δολοφονίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος και οι καλεσμένοι του παρατάχθηκαν στον Λευκό Οίκο σε μια επίδειξη αλληλεγγύης για τις κάμερες. Ο Μακρόν ήταν στα αριστερά του, ο Ζελένσκι στα δεξιά του. Η οικογενειακή φωτογραφία «τραβήχτηκε» αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατ’ ιδίαν συνάντησης Τραμπ Ζελένσκι και λίγο πριν αρχίσει η συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τους επτά ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι συνοδεύουν τον πρόεδρο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ενώ στέκονταν εκεί, ο Τραμπ έκανε μια χειρονομία προς έναν πίνακα που τον απεικονίζει να σφίγγει τη γροθιά του αφού επέζησε μιας απόπειρας δολοφονίας κατά τη διάρκεια της περσινής προεδρικής εκστρατείας.

“Εκείνη δεν ήταν μια καλή μέρα. Δεν ήταν μια σπουδαία μέρα. Βλέπετε την εικόνα;” είπε. Στην συνέχεια οι δέκα ηγέτες μετέβησαν στην αίθουσα που θα γίνει η πολυμερής συνάντηση και κάθησαν γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι. Πίσω τους κάθισαν και σύμβουλοί τους.

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 21.30 η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

CNN: Το ότι ο Τραμπ δεν αποκλείει την αποστολή αμερικανικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία θα μπορούσε να ισοδυναμεί με μια σημαντική αλλαγή

Το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε αμέσως την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία για τη διατήρηση μιας ενδεχόμενης ειρήνης αποτελεί σημαντική εξέλιξη, σχολιάζει το CNN κι εξηγεί: Ο ρόλος των ΗΠΑ στις λεγόμενες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία βρίσκεται στο επίκεντρο των σημερινών συνομιλιών στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί αργότερα σήμερα με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν σύντομα πρόσθετες πληροφορίες για το θέμα. Αν και είπε ότι τα ευρωπαϊκά έθνη θα αναλάβουν το προβάδισμα σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας, το εμφανές άνοιγμά του να επιτρέψει την παραχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων – “Θα υπάρξει μεγάλη βοήθεια”, είπε- είναι μια νέα εξέλιξη.

Ο Τραμπ εξελέγη εν μέρει με την υπόσχεση να κρατήσει τα αμερικανικά στρατεύματα μακριά από ξένες συγκρούσεις, και ακόμη και ορισμένα μέλη της ίδιας του της κυβέρνησης έχουν υποστηρίξει έναν πολύ μειωμένο ρόλο των ΗΠΑ στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Για την ακρίβεια, ο Τραμπ δεν δεσμεύτηκε σχεδόν για τίποτα στις δηλώσεις του. Αλλά το γεγονός ότι δεν έβγαλε την επιλογή αυτή από το τραπέζι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια αλλαγή στην προσέγγισή του, καθώς επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου.

Τι σημαίνει η επιστολή της Ουκρανής Πρώτης Κυρίας προς Αμερικανίδα ομόλογό της

Η δύναμη επιρροής μιας πρώτης κυρίας είναι κάτι που δεν πρέπει να υποτιμάται στις διεθνείς σχέσεις. Έχοντας αυτό κατά νου, η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκίνησε σαφώς σε πολύ πιο συναδελφικές -και προεδρικές- βάσεις σήμερα, αφού ο Ουκρανός ηγέτης παρουσίασε μια επιστολή της συζύγου του στον Τραμπ για να τη δώσει στη Μελάνια Τραμπ.

Επρόκειτο για μια χειρονομία, κρίσιμης σημασίας, καθώς ο Τραμπ συνέχισε να παρέχει μερικές από τις πιο ισχυρές διαβεβαιώσεις του μέχρι στιγμής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταλείψουν την Ουκρανία. “Δεν είναι ποτέ το τέλος του δρόμου”, είπε, όταν ρωτήθηκε αν η σύνοδος κορυφής έπρεπε να τελειώσει με κάποια λύση, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Ενώ ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι ήταν βάρος της Ευρώπης να διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξασφάλιση οποιασδήποτε ειρήνης, ο υπόσχεσή του να διατηρήσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ ήταν εξαιρετικά σημαντική. “Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας, επειδή είναι εκεί, η Ευρώπη”, είπε ο Τραμπ. “Αλλά εμείς θα τους βοηθήσουμε. Επίσης, θα συμμετέχουμε”. και αυτές οι διαβεβαιώσεις ήρθαν αμέσως μετά την παράδοση της επιστολής.

Τραμπ: Θα τηλεφωνήσω στον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε -έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ενώπιον δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο- πως θα έχει μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά το πέρας των συναντήσεών του στον Λευκό Οίκο.

«Θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία αμέσως μετά τις σημερινές συναντήσεις. Θα έχουμε ίσως, ή ίσως όχι, μια τριμερή συνάντηση», επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είπε επίσης πως μόλις είχε μιλήσει με τον Πούτιν έμμεσα.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο Ζελένσκι, υποσχέθηκε δε πως οι ΗΠΑ «θα εμπλακούν» στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας. «Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας, διότι είναι εκεί κάτω, είναι η Ευρώπη, όμως επίσης εμείς θα τους βοηθήσουμε. Θα εμπλακούμε», δήλωσε ενώπιον των δημοσιογράφων ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες που συνοδεύουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ επανέλαβε σήμερα πως εάν η συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον Ουκρανό ομόλογό του πάει καλά, θα οργανώσει μία τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να τερματιστεί η σύρραξη στην Ουκρανία.

«Θα έχουμε μία συνάντηση. Πιστεύω πως εάν όλα πάνε καλά σήμερα, θα έχουμε μία τριμερή συνάντηση και πιστεύω πως θα υπάρξουν καλές πιθανότητες να μπει τέλος στον πόλεμο, όταν την κάνουμε», είπε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

Ερωτηθείς σχετικά με τι εγγυήσεις ασφαλείας που χρειάζεται και γενικότερα τι χρειάζεται, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε: Τα πάντα.

Τραμπ: Δεν είναι αναγκαία μια κατάπαυση του πυρός – Ζελένσκι: Είμαι ανοιχτός σε εκλογές

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από την κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον Ζελένσκι και τους 7 Ευρωπαίους ηγέτες, ο πρόεδρος Τραμπ είπε επιπλέον πως θα εργαστεί με την Ουκρανία και όλους προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η ειρήνη θα παραμείνει σε ισχύ. Ανέφερε πως θα εργαστεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Έκρινε επίσης ότι μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία. Πρόσθεσε όμως ότι θα υπάρξει πολλή βοήθεια στο θέμα της ασφάλειας.

«Σας ευχαριστούμε πρόεδρε Τραμπ για τις προσπάθειές σας», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ τόνισε ότι πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος. Επισήμανε ότι είναι έτοιμος για τριμερή συνάντηση και δήλωσε ανοικτός στο ενδεχόμενο εκλογών, αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήγησε ότι είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο εκλογών σε ασφαλείς συνθήκες εάν ο πόλεμος με την Ρωσία τερματιστεί. «Πρέπει να εργαστούμε στο κοινοβούλιο διότι κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν μπορείς να έχεις εκλογές», είπε και πρόσθεσε ότι πρέπει να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να έχουν μια δημοκρατική, ανοικτή, νόμιμη εκλογική αναμέτρηση.

Οι εκλογές στην Ουκρανία έχουν ανασταλεί αυτήν τη στιγμή λόγω του στρατιωτικού νόμου.

Τραμπ: Είμαι ανοιχτός σε τριμερή

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως έχει σημειωθεί πρόοδος στην επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.

Πρόσθεσε ότι, αν η συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πάει καλά, αναμένει να πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Θα έχουμε μια συνάντηση. Νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά σήμερα, θα έχουμε μια τριμερή συνάντηση και πιστεύω ότι θα υπάρχει μια λογική πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος όταν το κάνουμε αυτό», είπε ο Τραμπ.

Ζελένσκι: Του ζήτησε συγγνώμη ο δημοσιογράφος που τον είχε ρωτήσει για τα ρούχα του – «Είναι εξαιρετικό το κοστούμι σας»

Ανοιχτούς λογαριασμούς με κάποιους Αμερικανούς δημοσιογράφους φάνηκε ότι είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Κατά την διάρκεια των ερωτήσεων πήρε τον λόγο ο δημοσιογράφος του ακροδεξιού δικτύου «Real America’s Voice», Μπράιαν Γκλεν, ο οποίος είχε ρωτήσει τον Μάρτιο του 2025 στον Λευκό Οίκο τον Ζελένσκι γιατί δεν φοράει κοστούμι.

Εικόνες από την άφιξη του Ζελένσκι και την χειραψία με τον Τραμπ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη να βρει “διπλωματικό τρόπο” για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να βρει έναν “διπλωματικό τρόπο” για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, τονίζοντας και πάλι ότι το Κίεβο επιθυμεί μια τριμερή συνάντηση με τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Ερωτηθείς εάν η Ουκρανία είναι έτοιμη να “ξανασχεδιάσει τους χάρτες” σε μια ειρηνευτική συμφωνία ή “να συνεχίσει να στέλνει ουκρανικά στρατεύματα στο θάνατο για άλλα δύο χρόνια”, ο Ζελένσκι δεν απάντησε ευθέως, αλλά εξήρε τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να ζει με καθημερινές ρωσικές επιθέσεις, επισημαίνοντας το θανατηφόρο χτύπημα της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Χάρκοβο. “Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσουμε τη Ρωσία. Και χρειαζόμαστε υποστήριξη (από τους) Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους μας”, είπε.

“Υποστηρίξαμε την ιδέα των Ηνωμένων Πολιτειών -προσωπικά του Προέδρου Τραμπ- να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, να βρεθεί ένας διπλωματικός τρόπος για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος”, πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι προετοιμασμένος για μια τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ του ιδίου, του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνόδου κορυφής αμέσως μετά τις συνομιλίες της Δευτέρας, ενώ ο Πούτιν έχει υπεκφύγει.

Η Πρώτη Κυρία λατρεύει τα παιδιά – Θα συνεργαστούμε για μία διαρκή ειρήνη

Ξεχωριστή θέση στις δηλώσεις μπροστά στις κάμερες που έκαναν οι δύο πρόεδροι είχε η επιστολή της συζύγου του προέδρου Ζελένσκι προς την σύζυγο του Ντόναλντ Τραμπ Μελάνια. Την επιστολή έδωσε προσωπικώς ο Ζελένσκι στον πρόεδρο Τραμπ, εξηγώντας του το περιεχόμενή της,. Όπως του είπε είναι μια ευχαριστήρια επιστολή για την υποστήριξη που έχει προσφέρει Η Μελάνια Τραμπ στην Ουκρανία, αναφορικά με τον πόλεμο και κυρίως αναφορικά με την στήριξη των παιδιών της Ουκρανίας που βιώνουν μία εθνική και ενδεχομένως προσωπική καταστροφή όταν χάνουν συγγενείς τους.

Ο πρόεδρος Τραμπ ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ζελένσκι και του δήλωσε: «Θέλω κι εγώ μία επιστολή. Η Πρώτη Κυρία λατρεύει τα παιδιά και θα ήθελε να δει τον πόλεμο να τελειώνει. Θα συνεργαστούμε για μία ειρήνη διαρκείας».

Ουάσινγκτον: Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι – Αρχίζει η κρίσιμη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε ο ίδιος τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, τους επτά Ευρωπαίους ηγέτες που θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι είχε υποδεχτεί η επικεφαλής πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου, Μόνικα Κρόουλι. Στον διάλογο που ακολούθησε μπροστά στις κάμερες οι δύο ηγέτες ευχαρίστησαν ο ένας τον άλλον, με τον πρόεδρο Τραμπ να εκφράζει την πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ερωτηθείς ο πρόεδρος Ζελένσκι αν θα συνεχίσει να στέλνει στρατό στο Ντονέτσκ είπε ότι πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο με έναν διπλωματικό τρόπο. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε αυτή την τριμερή συνάντηση, είπε ο Ζελένσκι.

Ζελένσκι: Υποδέχθηκε με αγκαλιές τους Ευρωπαίους ηγέτες πριν από την κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο – Φόρεσε μαύρο κοστούμι

Στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον υποδέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τους Ευρωπαίους ηγέτες πριν αυτοί κατευθυνθούν στον Λευκό Οίκο για συναντήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn’t expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Ουκρανία: Χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Ρωσία

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το αντλιοστάσιο πετρελαίου Nikolskoye της Ρωσίας, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά και “σταμάτησε εντελώς” την άντληση πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, δήλωσε το Γενικό Επιτελείο. Ο αγωγός Druzhba μεταφέρει πετρέλαιο στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία, οι οποίες εξαιρούνται από την απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρωσικό αργό πετρέλαιο.

Έφτασε και ο πρόεδρος της Γαλλίας στον Λευκό Οίκο

Και οι επτά Ευρωπαίοι ηγέτες που θα πλαισιώσουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ έφθασαν στον λευκό Οίκο. Τελευταίος πέρασε την πύλη του προεδρικού μεγάρου των ΗΠΑ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν “συντονίσει” τις θέσεις τους για μια “αξιόπιστη και διαρκή ειρήνη”, υποστηρίζει ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Τι βλέπουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, φθάνοντας στον Λευκό Οίκο

Υποστηρικτές της Ουκρανίας έχουν παραταχθεί σε μέρος της διαδρομής προς τον Λευκό Οίκο και ανεμίζουν ουκρανικές και αμερικανικές σημαίες, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες περνούν από εκεί, για να περάσουν την πύλη του Λευκού Οίκου.

Στον Λευκό Οίκο ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς

Τι σημαίνει η προσυγκέντρωση των ξένων ηγετών στον Λευκό Οίκο

Οι συγκεντρώσεις της τελευταίας στιγμής των κορυφαίων ηγετών του κόσμου είναι σπάνιο φαινόμενο στον Λευκό Οίκο. Οι περισσότεροι διπλωμάτες που ερωτήθηκαν από το CNN αυτό το Σαββατοκύριακο δεν μπορούσαν να θυμηθούν άλλο παράδειγμα προέδρων και πρωθυπουργών που να έχουν ανατρέψει το πρόγραμμά τους για να σπεύσουν στην Ουάσινγκτον για έκτακτες συνομιλίες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η απόφαση να έρθουν στην Ουάσινγκτον αντανακλά την επείγουσα ανάγκη που αισθάνονται πολλοί ηγέτες να ευθυγραμμιστούν με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας – αλλά και την ανησυχία τους για να μην παραμεριστούν, σύμφωνα με το CNN.

Οι ηγέτες πέταξαν στην Ουάσινγκτον ξεχωριστά, αλλά συντόνισαν την προσέγγισή τους πριν συναντηθούν με τον Τραμπ.

Έφτασαν στον Λευκό Οίκο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Μαρκ Ρούτε ο Κιρ Στάρμερ και η Τζόρτζια Μελόνι

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ήταν ο πρώτος ηγέτης που έφτασε στο χώρο του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα. Τον υποδέχθηκε η επικεφαλής του πρωτοκόλλου Μόνικα Κρόουλι.

Εκτός από τον Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχουν ήδη φτάσει στον Λευκό Οίκο.

Αναμένονται ακόμα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συμμετάσχουν σήμερα σε συναντήσεις με τον Τραμπ.

Ντόναλντ Τραμπ: Αυτοί είναι οι 6 πόλεμοι που λέει ότι διευθέτησε

Αίσθηση προκάλεσε η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την οποία έχει διευθετήσει έξι πολέμους, άρα ξέρει τι κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίον διαβεβαίωσε ότι θα λύσει.

Ουκρανία: Έκτακτη βιντεοδιάσκεψη των μελών της Ε.Ε. την Τρίτη συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε σήμερα (Δευτέρα) ότι θα συγκαλέσει βιντεοδιάσκεψη με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το απόγευμα της Τρίτης, προκειμένου να ενημερώσει όλες τις χώρες για τις συναντήσεις που διεξάγονται στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα για το θέμα της Ουκρανίας.

Στην Ουάσινγκτον οι Ευρωπαίοι ηγέτες – Πρώτη σύσκεψη στην ουκρανική πρεσβεία

Οι πρώτοι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται πλέον Ουάσινγκτον, με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer να προσγειώνεται πριν από λίγο και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Mark Rutte να εισέρχεται στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Κιθ Κέλογκ, δημοσίευσε αργότερα μια φωτογραφία από τη συνάντησή του με τον Rutte, μαζί με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Matt Whitaker.

Το Sky News μετέδωσε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ βρίσκονταν επίσης στο κτίριο, προετοιμάζοντας την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Στην Ουάσινγκτον αναμένονται επίσης η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Εγγυήσεις ασφαλείας ζητεί Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμεινε στην ανάγκη να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζω πως θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι πραγματικά το σημαντικότερο», είπε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί εποικοδομητικά προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, σε ανάρτηση που έκανε μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, στην Ουάσιγκτον.

«Η Ρωσία μπορεί μονάχα να εξωθηθεί προς την ειρήνη μέσω της ισχύος και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτήν τη δύναμη», έγραψε στο Χ.

Ζελένσκι: Θα ήταν “αδύνατο να παραδώσουμε το έδαφος”, αναφέρει το Fox News

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ

Η συνάντηση έγινε πριν από τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο. “Συζητήσαμε την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και τις ισχυρές διπλωματικές μας δυνατότητες – της Ουκρανίας και όλης της Ευρώπης μαζί με την Αμερική. Η Ρωσία μπορεί να εξαναγκαστεί σε ειρήνη μόνο μέσω της δύναμης, και ο Πρόεδρος Τραμπ έχει αυτή τη δύναμη. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα σωστά για να γίνει η ειρήνη”, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ μετά τη συνάντηση με τον Κέλογκ.

Τραμπ: «Έχω διευθετήσει έξι πολέμους – Ξέρω τι κάνω»

Επίθεση στα ΜΜΕ που τον επικρίνουν εξαπέλυσε με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ξέρει τι κάνει και ότι έχει ήδη διευθετήσει έξι πολέμους.

«Έχω διευθετήσει 6 πολέμους σε 6 μήνες, ένας από αυτούς μια πιθανή πυρηνική καταστροφή, και όμως πρέπει να διαβάζω και να ακούω τη Wall Street Journal, και πολλούς άλλους που πραγματικά δεν έχουν ιδέα, να μου λένε όλα όσα κάνω λάθος για το χάλι της Ρωσίας/Ουκρανίας, που είναι ο πόλεμος του Sleepy Joe Biden, όχι ο δικός μου. Είμαι εδώ μόνο για να τον σταματήσω, όχι για να τον συνεχίσω περαιτέρω. Δεν θα είχε συμβεί ΠΟΤΕ αν ήμουν πρόεδρος. Ξέρω ακριβώς τι κάνω, και δεν χρειάζομαι τις συμβουλές ανθρώπων που εργάζονται για όλες αυτές τις συγκρούσεις εδώ και χρόνια, και δεν μπόρεσαν ποτέ να κάνουν τίποτα για να τις σταματήσουν. Είναι “ΗΛΙΘΙΟΙ” άνθρωποι, χωρίς κοινή λογική, νοημοσύνη ή κατανόηση, και το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν την τρέχουσα καταστροφή των Ε/Κ πιο δύσκολο να ΛΥΘΕΙ. Παρά όλους τους ελαφρούς και πολύ ζηλιάρηδες επικριτές μου, θα τα καταφέρω – πάντα τα καταφέρνω!!! Πρόεδρος DJT» έγραψε στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ.

Τι θα φορέσει ο Ζελένσκι

Ο Λευκός Οίκος ρώτησε Ουκρανούς αξιωματούχους αν ο Zelenskiy θα φορέσει κοστούμι στη συνάντησή του, ανέφερε τη Δευτέρα το Axios. Στη συνάντησή του με τον Τραμπ τον Φεβρουάριο, ο Ζελένσκι είχε δεχτεί επίπληξη από έναν Αμερικανό δημοσιογράφο επειδή δεν φορούσε κοστούμι στον Λευκό Οίκο.

Η εκδήλωση κατέληξε σε φωνές για το αν έδειχνε επαρκή ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από τότε ο Ουκρανός ηγέτης άλλαξε τα τυπικά μπλουζάκια του στρατιωτικού τύπου χακί και τις μακρυμάνικες μπλούζες του με πιο επίσημα, αλλά ακόμα στιβαρά, μαύρα σακάκια και πουκάμισα τύπου κοστούμι.

Στάρμερ: “Πρέπει να το κάνουμε σωστά”

“Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ειρήνη, ότι θα είναι διαρκής ειρήνη, ότι θα είναι ακριβής και θα είναι και δίκαιη”, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X, στην οποία αναφέρει ότι κατευθύνεται στην Ουάσινγκτον.

I’m on my way to Washington D.C. to meet @POTUS, @ZelenskyyUa and other leaders. Here’s why: pic.twitter.com/5mj4fTzP06 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 18, 2025

Τραμπ: «Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο»

Την σημασία της σημερινής ημέρας τόνισε ο Ντόναλντα Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, στο οποίο έκανε ανάρτηση αναφέροντας: «Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα;;;; ».

Ζελένσκι: «Ο Πούτιν διεξάγει επιδεικτικά κυνικές επιθέσεις για να εξευτελίσει την διπλωματία – Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τον πόλεμο»

Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τον πόλεμο που εξαπέλυσε, δηλώνει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο πριν από την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον, για την εξεύρεση λύσης στην σύρραξη.

Η Ρωσία διεξήγαγε κυνικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και επίθεση κατά πετρελαϊκής μονάδας του Αζερμπαϊτζάν, καταγγέλλει ο ουκρανός πρόεδρος.

Τζέι Ντι Βανς: Θα παραστεί στη συνάντηση Τραμπ –Ζελένσκι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα παραστεί σήμερα στην συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, μετέδωσε σήμερα το ABC News, επικαλούμενο πηγή που έχει γνώσει του προγράμματος.

Bloomberg: Το δίλημμα του Ζελένσκι ανάμεσα στην οργή Τραμπ και τις απαιτήσεις του Πούτιν – Η Ουκρανία μπροστά στο αδιέξοδο μιας «επώδυνης» ειρήνης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: είτε να αντιμετωπίσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ είτε να δεχθεί μια γρήγορη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, πληρώνοντας το βαρύ τίμημα της παραχώρησης εδαφών για ασαφείς εγγυήσεις ασφάλειας, που θα μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα στη Μόσχα να επιστρέψει πιο δυνατή μέσα σε λίγα χρόνια.

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι πριν από την κρίσιμη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο – Συνομιλίες υψηλού ρίσκου στον Λευκό Οίκο με Ευρωπαίους ηγέτες

Η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να φιλοξενήσει σήμερα μια κρίσιμη διπλωματική σύνοδο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος και η ειρήνη να έχει διάρκεια

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μέσω της πλατφόρμας X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα», αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια». Έκανε την ανάρτηση μερικές ώρες πριν από τη συνάντησή του (αργότερα σήμερα Δευτέρα) με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου ενημέρωσε πως έφθασε ήδη ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ντόναλντ Τραμπ σε Ζελένσκι: «Ξέχνα την Κριμαία και το ΝΑΤΟ – Δεν υπάρχει επιστροφή»

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προχωρήσει σε μια διαπραγμάτευση με στόχο τη λήξη της πολεμικής σύγκρουσης με τη Ρωσία, που διαρκεί ήδη τρεισήμισι χρόνια.

