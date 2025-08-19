Λαβρόφ κατά Ζελένσκι: «Αν νοιάζεσαι για το Σύνταγμα της Ουκρανίας, πρέπει να εγγυηθείς για τα δικαιώματα των ρωσόφωνων» – Οι προϋποθέσεις για ειρηνευτική συμφωνία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, άσκησε νέα δριμεία κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αφορμή τις δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, χθες Δευτέρα.

Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η ουκρανική ηγεσία αγνοεί βασικά άρθρα του Συντάγματος, τα οποία -όπως είπε- κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των ρωσόφωνων και άλλων εθνοτικών ομάδων της χώρας.

«Αν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, “νοιάζεται” για το Σύνταγμα του κράτους, τότε θα πρέπει να θυμηθεί τα άρθρα που εγγυώνται τα δικαιώματα του ρωσόφωνου πληθυσμού», δήλωσε σήμερα ο Λαβρόφ.

Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση στη φράση του Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, όταν ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε ότι υπάρχουν «δυσκολίες» στη συζήτηση του ζητήματος των εδαφών λόγω του ουκρανικού Συντάγματος.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24, ο Ρώσος ΥΠΕΞ τόνισε: «Παραμένει υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει πλήρως τα δικαιώματα των Ρώσων και άλλων εθνικών μειονοτήτων, στο πλαίσιο του ουκρανικού Συντάγματος, παρά τους νόμους που έχουν ψηφιστεί και απαγορεύουν τη ρωσική γλώσσα σε αυτούς τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας».

Ο Λαβρόφ προειδοποίησε επίσης ότι «δεν μπορεί να γίνει λόγος για μακροπρόθεσμες συμφωνίες χωρίς την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ρώσων στην επικράτεια της Ουκρανίας».

Νωρίτερα, στις 11 Αυγούστου, η Επίτροπος για την Προστασία της Κρατικής Γλώσσας της Ουκρανίας, Όλενα Ιβάνοβσκα, είχε δηλώσει ότι η ρωσική γλώσσα θα πρέπει να αποκλειστεί από τον κατάλογο των περιφερειακών γλωσσών που απαιτούν στήριξη και ειδική προστασία από το Κίεβο.

Τον Ιούλιο, ο Λαβρόφ είχε επιτεθεί εκ νέου στο Κίεβο, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι μόνο ο ρωσόφωνος πληθυσμός που «εξαναγκάστηκε σε ουκρανοποίηση», αλλά και άλλες εθνοτικές ομάδες, «συμπεριλαμβανομένων των Ούγγρων, Ρουμάνων, Πολωνών, Βουλγάρων, Αρμενίων, Λευκορώσων και Ελλήνων».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι οποιαδήποτε συνάντηση για την Ουκρανία με τη συμμετοχή ηγετών χωρών πρέπει να έχει προετοιμασθεί επιμελώς.

Τα σχόλια του Λαβρόφ έγιναν την επομένη της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την οποία οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα πως οι συνομιλίες τους θα ανοίξουν το δρόμο για τριμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώνας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24, ο Λαβρόφ δήλωσε πως η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις προσπάθειες με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είτε αυτές περιλαμβάνουν διμερή είτε τριμερή σχήματα.

«Ο Πρόεδρος το έχει επαναλάβει πολλές φορές», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Το σημείο κλειδί είναι αυτά τα σχήματα να μην επιδιώκονται για χάρη των μέσων ενημέρωσης ή των βραδινών τηλεοπτικών δελτίων».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οποιεσδήποτε επαφές περιλαμβάνουν ηγέτες χωρών πρέπει να έχουν προετοιμασθεί με τη μεγαλύτερη επιμέλεια».

Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης στην ίδια συνέντευξη πως οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για την ειρήνευση στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα «συμφέροντα ασφαλείας» της Ρωσίας.

Πηγή: Izvestia, ΑΠΕ-ΜΠΕ