Κιρίλ Ντμίτριεφ: Παρατηρούμε μια θετική δυναμική στις σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δήλωσε την Πέμπτη (3/4) ότι βλέπει «θετική δυναμική» στις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, αν και χρειάζονται περισσότερες συναντήσεις για να επιλυθούν οι διαφορές.

«Χωρίς αμφιβολία, παρατηρούμε θετική δυναμική στις σχέσεις μας», φέρεται να δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, αφού συναντήθηκε με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

This week, we published an investigation about Russia’s newest political celebrity — Kirill Dmitriev. You’re seeing him everywhere on TV right now. He’s Putin’s new favorite. Our investigation contains A LOT of new, previously unpublished information — including a jaw-dropping… pic.twitter.com/u2LoofYJhS

